Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Stoccarda è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se il pareggio con i campioni in carica del Bayer Leverkusen rientrava più o meno nell’ordine delle cose, quello con l’Eintracht Francoforte – il secondo consecutivo – ha destato qualche piccola preoccupazione in casa Bayern Monaco. La squadra di Vincent Kompany continua a trovare la via del gol con grande facilità – 20 reti realizzate nelle prime 6 giornate – ma due settimane fa la difesa bavarese è stata messa a dura prova dagli attaccanti del Francoforte, soprattutto da quel Marmoush, autore di una doppietta, che ha segnato il gol del definitivo 3-3 in pieno recupero.

I due pareggi di fila hanno dunque rallentato la corsa del Bayern, raggiunto in vetta alla classifica dal Lipsia a quota 14 punti. Parliamo, del resto, delle due squadre che in Bundesliga sono ancora imbattute e che vantano rispettivamente il miglior attacco e la miglior difesa. Kompany, nel frattempo, spera di ritrovare il talento Musiala in vista della sfida con lo Stoccarda, che completerà il programma del sabato. Il fantasista classe 2003 non è andato in nazionale, nei giorni scorsi si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe entrare a gara in corso nel match contro gli Svevi. Non perde invece da quattro gare, tra Champions League e campionato, la squadra allenata da Sebastian Hoeness: dopo la sconfitta con il Real Madrid al “Bernabeu” lo Stoccarda ha travolto 5-1 il Dortmund e poi ha pareggiato tre volte di fila con Wolfsburg, Sparta Praga (in Champions) e Hoffenheim, trovando sempre la via del gol. La continuità non è il forte degli Svevi ma hanno tutte le carte in regola per impensierire un Bayern Monaco che nelle ultime uscite sembra aver perso l’aura di invulnerabilità.

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Stoccarda è in programma sabato alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayern Monaco vorrà reagire dopo i due pareggi in campionato e la sconfitta con l’Aston Villa in Champions League. Bavaresi leggermente favoriti in una gara potenzialmente divertente, in cui con ogni probabilità andrà a segno anche lo Stoccarda.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Müller, Gnabry; Kane.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Rieder, Millot, Leweling; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1