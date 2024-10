Terremoto Milan-Theo Hernandez: addio e sostituto trovato

Terremoto Milan-Theo Hernandez: il giocatore vuole andare via e i rossoneri avrebbero già trovato il sostituto. Ecco la situazione

Il rapporto tra il Milan e Theo Hernandez potrebbe finire molto presto. L’inizio della stagione non è stato esaltante con diverse tensioni in mezzo: prima i fatti dell’Olimpico, poi l’espulsione a partita già finita contro la Fiorentina che gli farà saltare il ritorno in campionato.

Il suo è un contratto importante dentro i rossoneri, ma al momento di rinnovo ancora non se n’è parlato. E secondo le informazioni che sono state riportate dall’insider di mercato Salt and Pepper su X, la situazione sembra essere già abbastanza delineata. Vedremo se effettivamente, alla fine di questa annata, sarà effettivamente così: di certo, comunque, c’è che tutti forse si aspettavano un approccio diverso del giocatore, ormai una mezza bandiera dentro il Milan, anche per aiutare quello che è il compito di Paulo Fonseca, il tecnico che ha preso il posto di Pioli. Detto questo, adesso andiamo a vedere insieme quelle che sono le ultime indiscrezioni di mercato.

Terremoto Milan-Theo Hernandez: Parisi è il sostituto

Riportiamo il tweet della pagina citata prima: “Theo Hernandez non chiude definitivamente al Milan per il rinnovo per due motivi. Sa che il Real è il Bayern non offrono le cifre richieste (80milioni vuole il Milan) e tiene aperta una porta. E sa che il Milan a breve potrebbe cambiare proprietà. Ma ha già comunicato che vuole cambiare team da tempo. Il sostituto croccante dei rossoneri sarebbe Parisi della Fiorentina. Rapporti tra le società anzi tra i boards ottimi”.

Insomma, una comunicazione, da parte del giocatore, che al Milan sarebbe già arrivata e una società, quella rossonera, che per non farsi trovare impreparata da un addio, che appare comunque possibile, avrebbe già messo nel mirino quello che è il sostituto del giocatore. Una situazione che quindi appare già bella delineata, non ci possono essere dubbi su questo. Ma sono solamente indiscrezioni che possono sì rivelarsi corrette, ma i fatti, come sappiamo in tema di mercato, potrebbero anche andare in maniera opposta. Nel calciomercato, si sa, fino alla firme nulla si può dire certo.