Juventus-Bayern Monaco, Champions League femminile: streaming, formazioni, pronostici

Juventus-Bayern Monaco è una partita valida per la seconda giornata della Champions League femminile. Dove vederla, formazioni e pronostici

Solamente vittorie in stagione, l’ultima in casa all‘Allianz Stadium contro la Roma che ha permesso di volare a +9 proprio sulle giallorosse. La Juventus ha iniziato alla grande, anche in Champions League andando a vincere nel primo match contro il Valerenga. Ma adesso arriva il Bayern Monaco, e sarà tutta un’altra musica.

Certo, questa squadra, plasmata da Max Canzi alla prima esperienza al femminile, sembra volare. Gioca a memoria ma soprattutto ha ritrovato quella cattiveria e quella voglia di lottare che è mancata spesso durante la passata stagione. E nemmeno il Bayern Monaco – che al debutto ha vinto in casa contro l’Arsenal segnando cinque gol – fa tanta paura. Il livello comunque è abbastanza alto, altissimo oseremmo dire, ma questa Juve può uscire dal campo con un punto che potrebbe rivelarsi pesantissimo nell’economica del girone.

Sì, un pareggio, visto l’avversario di valore, potrebbe essere accolto in maniera assai importante dalla formazione bianconera. Che rimarrebbe comunque tra le prime due, qualsiasi risultato venisse fuori dall’altro match in questione, quello tra le inglese e le svedesi con le prime che sono oggettivamente favorite. Si gioca a Biella, per la cronaca: questo è il campo designato dalla squadra bianconera per i match della massima competizione europea.

Dove vedere Juventus-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Bayern Monaco, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma oggi alle 18:45. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Il pronostico

Sì, pareggio. Anche se il Bayern Monaco è davvero una squadra forte. Ma la Juve in questo momento è davvero in palla e potrebbe senza dubbio strappare un punto alle tedesche. Match che potrebbe regalare anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Juventus-Bayern Monaco

JUVENTUS (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Bennison, Bonansea; Cantore, Vangsgaard, Beccari.

BAYERN (4-3-3): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Hansen, Simon; Harder, Stanway, Zadrazil; Lohmann, Damnjanovic, Buhl.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1