Tennis, c’è Berrettini a Stoccolma: pronostici mercoledì 16 ottobre

Tennis, nella capitale svedese il martello romano va a caccia di un pass per gli ottavi di finale dopo la bella vittoria su Darderi. In campo anche Sonego.

Terminato lo swing asiatico con il trionfo di Jannik Sinner a Shanghai, il circuito si sposta di nuovo in Europa. Il rush finale sul cemento indoor, in vista delle Finals torinesi, ha già avuto inizio. Tre i tornei Atp 250 attualmente in corso: si gioca ad Almaty (Kazakistan), Anversa (Belgio) e Stoccolma (Svezia). Nella capitale svedese è presente la truppa azzurra più numerosa. Lunedì hanno debuttato Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, vittoriosi rispettivamente sull’italoargentino Luciano Darderi e sullo svizzero Marc-Andrea Husler.

L’obiettivo del martello romano, attualmente 42esimo nel ranking, è quello di essere testa di serie ai prossimi Australian Open ma per riuscirci dovrà accumulare più punti possibili nell’appendice di questa stagione. A Stoccolma è partito con il piede giusto, affidandosi al suo potente servizio e liquidando il due set il suo compagno di nazionale (6-4 6-3). Berrettini parte favorito anche sullo svizzero Dominic Stricker, giovane tennista che non è riuscito, per ora, a mentenere le promesse, scivolando fuori dai primi 300. Si tratta di un giocatore alla portata di Berrettini, che se manterrà alta la percentuale di prime non avrà problemi ad approdare agli ottavi di finale. Sonego, invece, è chiamato all’impresa contro il numero 8 al mondo Casper Ruud. Il torinese, che contro Husler ha messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da agosto, non sembra poter ribaltare il pronostico contro il norvegese ma potrebbe tranquillamente costringerlo al terzo set.

Wawrinka-Nakashima, scontro generazionale

In Kazakistan, ad Almaty, il croato Borna Coric è reduce da un ottimo primo turno in cui si è sbarazzato senza grossi problemi dell’ostico ungherese Marozsan e potrebbe ripetersi contro il canadese Gabriel Diallo.

Vittoria alla portata anche per il tedesco Daniel Altmaier: non è il cemento la sua superficie preferita ma con il numero 869 al mondo, il belga Gilles Arnaud Bailly, esordirà verosimilmente con un successo, riscattando le ultime sconfitte rimediate nei Challenger di Stettino e Lisbona. Due match potenzialmente molto combattuti sono quelli tra Felix Auger-Aliassime e Marton Fucsovics e tra Stan Wawrinka e Brandon Nakashima: non è da escludere che si arrivi al terzo set.

Tennis, i possibili vincenti

Altmaier in Arnaud Bailly-Altmaier (Atp Anversa)

Coric in Coric-Diallo (Atp Almaty)

Berrettini in Berrettini-Stricker (Atp Stoccolma)

I pronostici sui games

Auger Aliassime-Fucsovics (over 21,5)

Wawrinka-Nakashima (over 20,5)

Sonego-Ruud (over 21,5)

Skatov-Machac (under 21,5)

