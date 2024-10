Sinner, si salvi chi può: grane all’orizzonte

Jannik Sinner, questa proprio non ci voleva. Guai in vista per il numero 1 e per il suo rivale Carlos Alcaraz: è un bel problema.

Gliene ha dette di tutti i colori. E non ha ancora smesso di farlo, per la verità. Ogni volta che ha l’occasione di farlo, puntualmente torna sui social per gettargli fango addosso e per ribadire un concetto che è stato chiarissimo sin dall’inizio. Nick Kyrgios, relativamente al caso doping, non crede alla buona fede di Jannik Sinner e lo sottolinea ogni volta che gli è possibile. Con parole, talvolta, anche un tantino esagerate, a detta dell’opinione pubblica.

Non è stato carino quando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto in maniera provocatoria se avesse voglia di giocare un doppio in coppia con il numero 1 del mondo. Ha risposto che gli piace giocare solo con tennisti “puliti”, alludendo dunque al fatto che, a suo avviso, il campione altoatesino sarebbe poco trasparente perché dopato. Come se la dose infinitesimale di Clostebol rinvenuta nelle sue urine facesse di lui un tennista dopato, ma vabbè: questa è l’opinione di Kyrgios e, che ci piaccia o no, dobbiamo comunque rispettarla.

Quel che è certo è che Sinner, dal canto suo, benché fino a questo momento lo abbia sostanzialmente ignorato, non sarà troppo contento di sapere che il bad boy australiano è di nuovo in circolazione. L’atleta di Canberra, chiacchieratissimo sui social, è fermo da oltre due anni, ma la sua lunga agonia sembra essere finalmente volta al termine.

“Minacce” a Sinner e Alcaraz: l’ha detto chiaro e tondo

Nick ha fatto sapere, qualche ora fa, che tornerà in campo in occasione della World Tennis League, un torneo di esibizione che si giocherà nel mese di dicembre. Sarà, quello, un banco di prova in vista della prossima stagione, di cui intende essere protagonista.

Il suo obiettivo è quello di partecipare all’Australian Open e, a quanto pare, nutre anche grandi aspettative. “Tornerò perché c’è qualcosa che mi spinge a farlo. Ho battuto tutti, ho giocato una finale Slam, ho vinto tanti titoli e ho guadagnato tanti soldi. Adesso voglio zittire tutti vincendo uno Slam“, ha annunciato l’ex numero 13 del mondo durante un’intervista al News Corp’s Code Sports.

Dovranno vedersela anche con Kyrgios, dunque, oltre che con gli altri titani del circuito, Sinner e Alcaraz, che quest’anno non hanno permesso a nessun altro di avvicinarsi ai Major. Se li sono divisi nel modo più equo possibile e qualcosa ci dice che Nick dovrà faticare più del previsto, per mettere in un angolo i due fenomeni del momento.