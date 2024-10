Fortaleza-Atletico Mineiro, Brasileirao: streaming, probabili formazioni, pronostico

Fortaleza-Atletico Mineiro è una partita della trentesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:45: statistiche, tv, probabili formazioni, pronostico.

Grossa occasione per il Fortaleza per riprendersi momentaneamente il secondo posto, sorpassare il Palmeiras e portarsi a -2 dal Botafogo capolista. Sì, il Leao è ancora in piena corsa per il titolo: forti del miglior rendimento interno – nessuno tra le mura amiche ha fatto meglio di loro – gli uomini guidati dall’argentino Juan Pablo Vojvoda possono sognare in grande. Il problema principale, tuttavia, restano le trasferte: fuori casa il Fortaleza non riesce ad ingranare ed i punti conquistati sono soltanto 16 su 42.

In questo rush finale il Leao tenterà di invertire la tendenza. Bisogna prima di tutto reagire alla sconfitta subita lo scorso 5 ottobre in casa del Gremio (3-1), terminata anche in inferiorità numerica. Il Fortaleza riparte ospitando l’Atletico Mineiro, squadra ben lontana dalle zone nobili della classifica. Il Galo si è risollevato nelle ultime settimane, ma per il momento è solo nono e non può coltivare ambizioni di titolo. L’obiettivo dei bianconeri è provare a rientrare tra le prime sei, posizione che gli consentirebbe di partire dalla seconda fase nella prossima Copa Libertadores. Ad ogni modo la formazione allenata da Gabriel Milito (fratello di Diego) ha infilato tre risultati positivi, battendo Vasco da Gama e Gremio tra coppa e campionato e pareggiando 2-2 con il Vitoria. L’ultima sconfitta i bianconeri l’hanno rimediata a fine settembre a San Paolo contro il Palmeiras.

Come vedere Fortaleza-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fortaleza e Atletico Mineiro, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:45, non sarà trasmessa in diretta tv. La si potrà vedere sulla piattaforma MOLA, che è in possesso dei diritti per la trasmissione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Il pronostico

L’Atletico Mineiro è imbattuto da sette incontri con il Fortaleza ma quest’anno il Leao è un rullo compressore davanti al proprio pubblico: per questo motivo crediamo che possa spuntarla anche sul Galo.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Atletico Mineiro

FORTALEZA (4-2-3-1): Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona, Pacheco; Calebe, Welison; Pochettino, Hercules, Lopes; Lucero.

ATLETICO MINEIRO (3-4-3): Mendes; Saravia, Battaglia, Fuchs; Scarpa, Vera, Otavio, Rubens; Palacios, Kardec, Gomes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0