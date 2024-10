San Paolo-Vasco da Gama, Brasileirao: streaming, probabili formazioni, pronostico

San Paolo-Vasco da Gama è una partita della trentesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:45: statistiche, tv, probabili formazioni, pronostico.

Rientrare tra le prime quattro sembra essere diventato l’obiettivo del San Paolo di Luis Zubeldia. Ormai fuori dalla lotta per il titolo, il Tricolor Paulista in questo acceso finale di campionato cercherà di non mancare il quarto posto per qualificarsi direttamente alla fase a gruppi della prossima edizione della Copa Libertadores.

San Paolo che ad ogni modo, dopo la bella vittoria nel derby con il Corinthians, è caduto sorprendentemente in casa del Cuiabà (2-0) rallentando la sua rincorsa verso la quarta piazza, al momento occupata dal Flamengo, che ha quattro punti in più. Da metà settembre, insomma, l’unica gioia del San Paolo è stata quella nella stracittadina con il Timao. In Libertadores, infatti, gli uomini di Zubeldia si sono fermati ai quarti di finale, eliminati dal Botafogo dopo i calci di rigore. Non vince addirittura dal 1 settembre invece il Vasco da Gama, prossimo avversario del San Paolo. Il club di Rio de Janeiro veleggia intorno a metà classifica, equidistante sia dalla zona retrocessione sia dal sesto posto. Nell’ultima giornata la squadra di Rafael Paiva ha pareggiato 1-1 con la Juventude, terzo pareggio nelle ultime quattro uscite per i Cruzmaltini, ormai concentrati soltanto sulla semifinale di ritorno di Copa do Brasil, in cui si giocheranno l’accesso alla finalissima con l’Atletico Mineiro.

Come vedere San Paolo-Vasco da Gama in diretta tv e in streaming

La sfida tra San Paolo e Vasco da Gama, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato brasiliano di calcio sono stati acquistati da MOLA, ma la piattaforma ha deciso di dare priorità ad altri match.

Comparazione quote

La vittoria del San Paolo è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Ci sono i presupposti per un ritorno al successo da parte del San Paolo, imbattuto in tutti e 9 gli ultimi match giocati in casa con il Vasco. Le reti complessive saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di San Paolo-Vasco da Gama

SAN PAOLO (4-2-3-1): Rafael; Rafinha, Sabino, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Wellington Rato; Calleri.

VASCO DA GAMA (4-2-3-1): Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon, Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura; Coutinho, Emerson Rodríguez, Maxime; Vegetti.