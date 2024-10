Annuncio choc su Leclerc: Charles fatto fuori

Annuncio choc su Leclerc: il pilota della Ferrari fatto totalmente fuori dalla lotta al titolo mondiale. Le dichiarazioni che fanno rumore

Mancano sei gare alla fine del Mondiale della Formula Uno: Max Verstappen è davanti a tutti con un Norris che è distante però solamente 36 punti. Qualcuno dice che basteranno, altri sono invece convinti, visto che la McLaren è la macchina migliore, che l’olandese possa perdere il titolo mondiale.

Di certo, quindi, non c’è nulla. Anche se qualcuno, così come riportato da Autosprint, le idee sembra avercele belle chiare. A dire la propria, infatti, di ha pensato Helmut Marko: “Verstappen è il migliore, è il più veloce e, soprattutto, ha una forza mentale per lottare, in teoria, per il campionato che è superiore a quella che hanno Leclerc e Norris“.

Annuncio su Leclerc, non c’è tra i migliori

“Sappiamo che Norris ha alcuni punti deboli sul piano psicologico. Ho letto di alcuni rituali che ha bisogno di fare per ottenere buoni risultati il giorno della gara”. Il commento di Marko, quindi, è abbastanza netto, e toglie ogni possibilità a Leclerc, non solo quest’anno, ma anche per le prossime stagioni, di essere uno in grado di lottare per i prossimi titoli.

Rimanendo sulla sfida mentale, che forse potrebbe decidere la stagione attuale, Marko continua in questo modo: “Si tratta soprattutto di esercitare, a volte, quel poco di pressione in più nel prendere le decisioni giuste, sapendo che certe decisioni possono avere maggiore rilevanza o maggiore significato. Sta assolutamente guidando meglio adesso di quanto non abbia mai fatto prima. Aggiungi sempre qualcosa, poi però arrivi a un punto in cui vale di più qualcosa sul piano mentale e come approcci le cose, rispetto al guidare la macchina 2 due centesimi più veloce”. Insomma, è sfida a due tra Verstappen e Norris con poche, pochissime possibilità di un inserimento di Leclerc. Magari il monegasco, l’anno prossimo, potrebbe essere aiutato sotto questo aspetto, quello mentale, da uno che la pressione sa bene cosa sia e sa bene, pure, come si affronta: quell’Hamilton che ormai è in arrivo.