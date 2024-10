I pronostici di mercoledì 16 ottobre: Champions League femminile e Brasileirao

I pronostici di mercoledì 16 ottobre, in campo la Champions League femminile, si giocano anche delle partite in Brasile.

Finita la finestra di Nations League, in attesa del ritorno dei principali campionati europei inclusa la nostra Serie A, si gioca questo mercoledì la Champions League femminile. La Juventus con la bella vittoria ottenuta in campionato contro la Roma domenica scorsa, ha confermato il suo stato di grazia.

Il Bayern Monaco è squadra superiore, ma le bianconere hanno entusiasmo da vendere e sembrano in grado di portare via almeno quel punto che sarebbe fondamentale per proseguire in Champions League dopo la vittoria dell’esordio.

I pronostici sulle altre partite

Ci sono anche delle partite nella Serie A brasiliana. Il Fortaleza quest’anno è un rullo compressore davanti al proprio pubblico ed è favorito per la vittoria contro l’Atletico Mineiro, che tra l’altro conta ben undici assenze. Ci sono appena quattro titolari tra i convocati: Everson, Saravia, Otávio e Scarpa.

Probabile il successo interno anche per il San Paolo contro il Vasco da Gama e in Serie B per lo Sport Recife, in lotta per la promozione in Serie A, contro l’Operario che in trasferta ha perso tre delle ultime quattro partite.

Vincenti

Fortaleza (in Fortaleza-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 02:45)

(in Fortaleza-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 02:45) Sao Paulo (in Sao Paulo-Vasco da Gama, Brasileirao, ore 02:45)

(in Sao Paulo-Vasco da Gama, Brasileirao, ore 02:45) Sport Recife (in Sport Recife-Operario, Serie B Brasile, ore 02:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

St. Polten-Manchester City , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Arsenal-Valerenga , Champions League femminile, ore 20:45

, Champions League femminile, ore 20:45 Barcellona-Hammarby, Champions League femminile, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Juventus-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 18:45

Comparazione quota totale (Over 2,5 + gol): 10.32 GOLDBET ; 10.15 SNAI; 10.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Juventus-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 18:45