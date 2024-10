Squalifica Sinner, annuncio lampo: sapevano tutto

Squalifica Sinner, annuncio lampo del capitano azzurro della Coppa Davis: Filippo Volandri ha parlato in questo modo

Non smette più di stupire Jannik Sinner. Anzi, dopo la vittoria di Shanghai ha mandato un altro segnale a tutti quelli che nel corso di questi mesi hanno messo in discussione la bontà del suo primo posto dentro la classifica Atp: come lui, al momento, sul circuito, non ce ne sono.

E non vogliamo entrare nel merito di quello che si è scritto e detto di lui attorno alla vicenda doping: Sinner messo in mezzo ad una situazione incredibile, con una parte di Clostebol trovata che secondo gli esperti, quelli che capiscono davvero di doping, che non avrebbe mai e poi mai potuto alzare il livello delle sue prestazioni. Il numero uno al mondo questa cosa la sta soffrendo, lo ha detto chiaramente: gli manca il sorriso, la serenità di godersi questi momenti dopo che la Wada ha deciso di presentare il ricordo al Tas di Losanna contro la sua mancata squalifica. Sinner sta dimostrando di possedere una forza mentale incredibile.

Squalifica Sinner, l’annuncio di Volandri

E, in merito a questo, parlando con La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua il capitano italiano di Coppa David, Filippo Volandri: “Se c’è una persona che può affrontare questa situazione quella è proprio Jannik. Ha due spalle larghissime, noi già lo sapevamo ma in questa occasione ce lo sta ribadendo con fermezza. È davvero straordinario anche da questo punto di vista. Davis? Per noi è importantissimo, lui non è solo un grandissimo giocatore ma anche una grandissima persona e alza il livello di competizione di ognuno di noi, me compreso”.

“È una spalla su cui contare per tutti noi ragazzi” ha spiegato ancora il commissario tecnico azzurro. Che tesse le lodi, giustamente, ad un campione unico che giovanissimo sta portando sulle spalle un peso enorme. Soprattutto sta portando sulle spalle un peso che non avrebbe mai e poi mai dovuto avere. Ma si sa, nella vita purtroppo non si può gestire tutto.