Tradimento clamoroso Ferrari-Mercedes: ultim’ora da brividi

Dalla Ferrari a Mercedes, compromesso inevitabile: la notizia ha fatto il giro del web, stupore in Formula 1.

Mercedes ci ha messo due giorni appena. Non ne occorrevano di più. Tutti avevano già capito che a livello di velocità era assolutamente imbattibile e che averlo con sé in squadra conveniva su tutta la linea. La decisione è stata pressoché immediata, dunque. Giusto il tempo di sottoporlo a qualche test, che già lo avevano chiamato per comunicargli che era stato ufficialmente assoldato.

Con il debutto di Andrea Kimi Antonelli, ormai imminente, tornerà dunque ad esserci un pilota italiano in Formula 1. Lui ha 18 anni e guiderà il bolide di Mercedes al posto di Lewis Hamilton e al fianco di George Russell. Con un asso nella manica che potrebbe fare molto comodo a tutta la scuderia: la velocità, appunto. Lui, dal canto suo, si dice prontissimo ad affrontare le sfide che verranno e ad adattarsi alle procedure del nuovo mondo del quale entrerà a far parte.

A convincere Mercedes, come ha sottolineato il diretto interessato, sarebbe stata la “grande velocità che ho avuto da subito. Ho faticato all’inizio con il passo gara – ha raccontato Antonelli – ma dopo un test a Spa hanno visto un netto passo avanti e si sono convinti. E due giorni dopo è arrivata la chiamata che mi prendevano per il 2025”. Non è ancora dato sapere, tuttavia, quando di preciso debutterà, se direttamente a Melbourne, con l’anno nuovo, o se in altre circostanze.

La new entry sputa il rospo: “ombre” nel suo passato

Certo è che ha le “farfalle nello stomaco”, per usare le sue stesse parole. E questo anche se, per la verità, è dovuto scendere in un certo senso a patti, pur di vedere realizzato il suo sogno di debuttare nel mondo della Formula 1.

Già, perché quello che solo in pochi sanno è che Andrea Kimi Antonelli ha “tradito”, per poter essere qui. Lo ha detto a chiare lettere quando, nelle scorse ore, Eurosport gli ha rivolto una domanda molto ostica, alla quale ha deciso di rispondere nel modo più sincero possibile. Prima ha parlato di Ayrton Senna, il suo idolo, che gli “piacerebbe avere come compagno” per poter imparare da lui i trucchi del mestiere.

Poi, interpellato in merito alla Ferrari, ha vuotato il sacco: “Da piccolo e tifavo Sebastian Vettel. Forse a casa dovrei avere anche una tazza su”. E sarà anche vero che al cuor non si comanda, ma per un’occasione d’oro come quella che gli è stata prospettata si può anche chiudere un occhio.