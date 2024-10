Colombia-Cile, qualificazioni Mondiali 2026: streaming, formazioni, pronostico

Colombia-Cile è un match valido per la decima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 22:30 (ora italiana): pronostici.

Non è una classica sfida testacoda ma poco ci manca. Se escludiamo l’Argentina campionessa del mondo in carica e prima in classifica, infatti, la Colombia è la selezione che finora nel girone eliminatorio sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 ha fatto meglio. Dietro all’Albiceleste ci sono proprio i Cafeteros, arrivati in finale anche nell’ultima Copa America (dove sono stati battuti dalla stessa Argentina).

Tre sono i punti che dividono la Colombia da Messi e compagni ma il pass per il Mondiale, se consideriamo il vantaggio considerevole nei confronti della settima – da quest’edizione si qualificano direttamente le prime sei – sembra essere già in cassaforte. Discorso diverso invece per il Cile, che giace all’ultimo posto in classifica e che dopo le tre sconfitte di fila rimediate nelle ultime tre giornate vede ridursi irrimediabilmente le possibilità di partecipare alla prossima rassegna iridata. Nessuno ha fatto peggio della Roja, che da quando è iniziata la campagna di qualificazione ha racimolato a malapena 5 punti. Nell’ultimo turno il Cile era quasi riuscito ad evitare la sconfitta con il Brasile ma la rete di Luiz Henrique all’89’ ha fatto esultare i verdeoro (1-2).

Giovedì scorso ha perso anche la Colombia, che come accade spesso quando si fa visita alla Bolivia ha sofferto l’altura e si è arresa 1-0 alla Verde nonostante abbia giocato per 70′ con un uomo in più.

Come vedere Colombia-Cile in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma martedì 15 ottobre alle 22:30 (ora italiana), non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara, in programma all’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla (Colombia) sarà in ogni caso trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’applicazione: basta registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

La Colombia in casa ha sconfitto sia Brasile che Argentina e con ogni probabilità avrà la meglio anche sul Cile, fanalino di coda del girone eliminatorio. I Cafeteros dovrebbero farlo anche con un margine ampio.

Le probabili formazioni di Colombia-Cile

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; S. Arias, Mina, Lucumì, Borja; Uribe, Lerma, Rios; James Rodriguez, Duran, Luis Diaz.

CILE (4-3-3): Cortes; Loyola, Kuscevic, Maripan, Galdames; Valdes, Pavez, Echeverria; Osorio, Davila, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0