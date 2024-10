Uruguay-Ecuador, qualificazioni Mondiali 2026: streaming, formazioni, pronostico

Uruguay-Ecuador è un match valido per la decima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 (ora italiana): pronostici.

Nessuna delle due, dopo 10 giornate, può dirsi tranquillo e con la qualificazione in tasca. Non lo è l’Ecuador, che per via della penalizzazione di tre punti è soltanto quinto nel girone eliminatorio, con un margine abbastanza ridotto (un solo punto) sulla settima. Ma neanche l’Uruguay, a quota 15, può cullarsi nei turni che rimangono ancora da giocare.

La Celeste, infatti, non riesce più a vincere: nelle qualificazioni l’ultimo successo degli uomini di Marcelo Bielsa risale allo scorso novembre (3-0 alla Bolivia); più in generale invece l’Uruguay non vince dalla scorsa estate, quando battè 1-0 gli USA nella fase a gironi della Copa America. Da allora Nunez e compagni si sono incredibilmente arenati e nelle ultime tre giornate, da settembre in poi per intenderci, hanno raccolto solamente due punti (2 pareggi con Paraguay e Venezuela e sconfitta con il non irresistibile Perù). La selezione di Bielsa, peraltro, in queste tre partite non è riuscita a realizzare neanche un gol. Ha fatto meglio l’Ecuador, che dopo la sconfitta di misura con il Brasile ha quantomeno rispettato i pronostici battendo il Perù. Giovedì scorso, tuttavia, abbiamo assistito ad un ulteriore passo indietro, con la Tricolor che non è andata oltre un deludente 0-0 con il Paraguay tra le mura amiche.

Come vedere Uruguay-Ecuador in diretta tv e in streaming

Uruguay-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma mercoledì 16 ottobre all’01:30 (ora italiana), non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara, in programma all’Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, sarà in ogni caso trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’applicazione: basta registrarsi e acquistare l’evento.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Quella di Montevideo si preannuncia come una gara delicata, tra due selezioni che non stanno facendo bene e che sono entrambe reduci da prestazioni deludenti, soprattutto in fase realizzativa. Motivo per cui ci aspettiamo un match dominato dalla tensione e poco spettacolare in cui l’Uruguay verosimilmente riuscirà ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Uruguay-Ecuador

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Bueno, Olivera; Ugarte, Valverde, De Arrascaeta; Pellistri, Darwin Nunez, M. Araujo.

ECUADOR (3-4-3): Galindez; Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, Franco, Caicedo, Estupinan; Plata, Valencia, Paez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0