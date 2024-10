Argentina-Bolivia, qualificazioni Mondiali 2026: streaming, probabili formazioni, pronostico

Argentina-Bolivia è un match valido per la decima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alle 02:00 (ora italiana): streaming, probabili formazioni e pronostici.

Per la Bolivia la pacchia è finita, è giunta l’ora di tornare sulla terra. Già, perché disputando le proprie partite casalinghe a 4.090 metri sopra il livello del mare, ottiene un innegabile vantaggio rispetto agli avversari non abituati a giocare in quelle condizioni. In casa ha ottenuto tre vittorie consecutive che permetto alla Bolivia di sognare addirittura la qualificazione ai Mondiali.

Fare risultato contro l’Argentina sarà però ben più complicato, quasi impossibile. I campioni del mondo in carica in Bolivia hanno vinto 3-0 l’ultimo confronto e potendo contare anche sul fattore campo potrebbero vincere di goleada, mettendo il sigillo sulla qualificazione ai prossimi Mondiali che comunque non è mai stata in discussione.

Come vedere Argentina-Bolivia in diretta tv e in streaming

Argentina-Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma mercoledì 16 ottobre alle 02:00 allo stadio Monumental di Buenos Aires in Argentina, sarà visibile in streaming grazie a OneFootball, al costo di 3,99 euro, che trasmetterà la partita tramite la propria app su qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, pc, tablet) oppure in tv scaricando l’applicazione.

Il pronostico

L’Argentina è nettamente favorita per la vittoria, dovrebbe passare in vantaggio già nel primo tempo e segnare almeno tre gol alla Bolivia.

Le probabili formazioni di Argentina-Bolivia

ARGENTINA (4-4-2): Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez.

BOLIVIA (4-3-3): Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Marcelo Suárez; Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca; Lucas Chávez, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0