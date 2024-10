Brasile-Perù, qualificazioni Mondiali 2026: streaming, probabili formazioni, pronostico

Brasile-Perù è un match valido per la decima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alle 02:45 (ora italiana): streaming, probabili formazioni e pronostici.

La sofferta vittoria ottenuta contro il Cile ha rimesso le cose a posto nella classifica del girone per il Brasile, che però non può ancora dormire sonni tranquilli in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio del 2026. Una vittoria contro il Perù, che solo nello scorso turno è riuscito a vincere per la prima volta nel girone contro l’Uruguay, è fondamentale per continuare la scalata e mettersi al sicuro da brutti scherzi.

Senza Vinicius Junior in attacco il Brasile perde parecchio: i titolari saranno Savinho, Raphinha e Rodrygo sulla trequarti con Igor Jesus come punta. Un reparto offensivo di buona qualità ma decisamente lontano dai fasti del passato. Tanto basterà comunque per avere ragione del Perù, che anche offensivamente ha dimostrato di essere poca cosa nel corso del girone, segnando appena tre gol.

Come vedere Brasile-Perù in diretta tv e in streaming

Brasile-Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma mercoledì 16 ottobre alle 02:45 all’Arena Garrincha di Brasilia, sarà visibile in streaming su OneFootball che trasmetterà la partita tramite la propria app su qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, pc, tablet) oppure in tv scaricando l’applicazione.

Il pronostico

Il Brasile è favorito per la vittoria in una partita in cui dovrebbe segnare un numero di gol compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Brasile-Perù

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Bruno Guimarães, Gerson; Savinho, Raphinha, Rodrygo; Igor Jesus.

PERÙ (3-4-1-2): Gallese; Miguel Araújo, Zambrano, Callens; Advíncula, Wilder Cartagena, Castillo, Peña; López; Alex Varela, Edison Flores.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0