I pronostici di martedì 15 ottobre: Nations League e qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 15 ottobre, si giocano altre partite della Nations League, in campo anche le qualificazioni ai Mondiali.

Ultima tornata di partite in Nations League, si completa la quarta giornata della fase a gironi. Le gerarchie sembrano già ben delineate nel gruppo 1 di Lega A: Portogallo a punteggio pieno e con il primo posto in cassaforte; la Croazia segue a quota 6 punti; più staccate Polonia e Scozia, quest’ultima ancora a zero punti ma mai doma e desiderosa di regalare una gioia ai tifosi contro Cristiano Ronaldo e compagni.

La Croazia fuori casa non vince da novembre 2023 e contro una Polonia che deve tentare il tutto per tutto per rimettersi in corsa per il secondo posto non sarà facile fare bottino pieno: si prevede una partita da gol.

I pronostici sulle altre partite

La Spagna priva di Yamal, Nico Williams, Gavi, Dani Olmo, Rodri, Le Normand, Unai Simon e Carvajal parte favorita contro la Serbia, ma non sarà una passeggiata.

La Svizzera reduce da tre sconfitte consecutive non può fallire ancora: doppia chance interna contro la Danimarca in una partita che entrambe giocheranno con massima attenzione alla fase difensiva.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 1-4 in Svizzera-Danimarca, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Kosovo (in Kosovo-Cipro, Nations League, ore 20:45)

(in Kosovo-Cipro, Nations League, ore 20:45) Irlanda del Nord o pareggio (in Irlanda del Nord-Bulgaria, Nations League, ore 20:45)

(in Irlanda del Nord-Bulgaria, Nations League, ore 20:45) Romania (in Lituania-Romania, Nations League, ore 20:45)

(in Lituania-Romania, Nations League, ore 20:45) Colombia (in Colombia-Cile, Qualificazioni ai Mondiali, ore 22:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna-Serbia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Kosovo-Cipro , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Argentina-Bolivia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Polonia-Croazia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Scozia-Portogallo, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2,5 + gol): 10.32 GOLDBET ; 10.15 SNAI; 10.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Scozia-Portogallo, Nations League, ore 20:45