Paltrinieri contro Ceccon: bordata pesantissima

Thomas Ceccon ha fatto infuriare Gregorio Paltrinieri: ecco perché c’è maretta tra i due amatissimi campioni del nuoto azzurro.

“A Los Angeles vorrei provare a vincere più che a Parigi e diventare l’italiano più medagliato”. Una frase apparentemente “innocente” che aveva però scatenato, qualche settimana fa, l’ “ira funesta” di un certo campione italiano. Un campione che risponde al nome di Gregorio Paltrinieri, asso del nuoto e orgoglio azzurro da tempo immemore.

A pronunciare quelle parole era invece stato Thomas Ceccon, protagonista indiscusso dell’edizione 2024 dei Giochi Olimpici e, come Paltrinieri, nuotatore dall’incommensurabile talento. Ambizioso, come se non bastasse, al punto da ambire a superare qualunque record e a collezionare il maggior numero di medaglie possibile. Peccato solo che alle sue esternazioni Gregorio avesse risposto per le rime, prendendolo in giro attraverso un post pubblicato nelle Instagram stories.

Aveva postato, per inciso, uno squalo che faceva un sol boccone di un pesce più piccolo. E, per chiarire a cosa alludesse, aveva taggato Ceccon, così da fargli sapere che difficilmente gli permetterà di diventare, come sogna, “l’italiano più medagliato”. Perché per riuscire in questa impresa dovrebbe superare, appunto, anche i record di Paltrinieri. Ma non è finita qui. Questa storia si è arricchita, qualche ora fa, di un nuovo ed appassionante capitolo.

Spietato Paltrinieri, spara a zero su Ceccon: uomo avvisato…

Il nuotatore di Carpi, oggi 30enne, è tornato sull’argomento in occasione della tappa siciliana di Dominate The Water. Si è espresso nuovamente in merito alle parole pronunciate da Thomas, dunque, ma stavolta a parole, non per mezzo di immagini metaforiche.

“Contento che voglia superare il mio record di medaglie olimpiche – ha osservato Paltrinieri, prima della “stoccata” che probabilmente vi farà anche un po’ ridere – stimola anche me. Ma ne deve mangiare di pasta…“. Ha poi aggiunto un’altra dichiarazione che sembra rendere bene l’idea di quanto sia agguerrito e di come viva la sfida lanciata dal suo compagno di Nazionale.

“Saluto Thomas – lo ha punzecchiato infine – e gli ricordo che lui ha 4 medaglie olimpiche, di queste non so quante in staffetta: io ne ho cinque individuali. Quindi ci vediamo…”. Come a voler dire che per adesso farebbe meglio a mettere da parte questo sogno e a volare basso. Almeno fino a che ci sarà Gregorio sulla scena sportiva…