Spagna-Serbia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Spagna-Serbia è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45

La Spagna sabato scorso ha dovuto attendere il minuto 79 per sbloccare la sfida con la Danimarca, che prima della rete decisiva di Zubimendi sembrava fosse destinata a terminare 0-0. Non una grande prestazione da parte dei campioni d’Europa in carica, alle prese con numerose assenze – a proposito, contro i danesi si è fatto male anche il talentino del Barça Lamine Yamal – ed apparsa un po’ a corto di idee.

Il successo sugli scandinavi, ad ogni modo, ha permesso alla Roja – campionessa in carica anche della Nations League – di prendersi la vetta del gruppo 4 di Lega, sorpassando proprio la Danimarca, la selezione che finora aveva fatto meglio. Due vittorie di fila, dunque, per una Spagna che punta alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta senza dover passare dallo spareggio (da quest’anno lo giocheranno le seconde classificate). Si allunga pure l’imbattibilità degli uomini di Luis De La Fuente, che non perdono da marzo (era un’amichevole con la Colombia), mentre l’ultima sconfitta in gare ufficiali risale addirittura a marzo 2023.

La Roja adesso vuole chiudere in bellezza questa finestra dedicata alle nazionali, battendo quella Serbia che nella prima giornata, lo scorso settembre, fu capace di fermarla sullo 0-0 a Belgrado. I balcanici non riescono a smantire il luogo comune di selezione talentuosa ma discontinua, tuttavia dopo la sconfitta in Danimarca si sono risollevati alla grande, piegando la Svizzera (2-0) rivelazione degli ultimi Europei e rimettendosi in carreggiata per il secondo posto. Nella Spagna il sostituto di Yamal dovrebbe essere Baena, ma mancheranno all’appello i vari Nico Williams, Gavi, Dani Olmo, Rodri, Le Normand, Unai Simon e Carvajal.

Come vedere Spagna-Serbia in diretta tv e in streaming

Spagna-Serbia è in programma martedì alle 20:45 all’Estadio Nuevo Arcangel di Cordoba, in Spagna. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Serbia difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta ma potrebbe segnare almeno un gol ad una Spagna che si presenta a quest’appuntamento senza i suoi giocatori migliori.

Le probabili formazioni di Spagna-Serbia

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Baena, Pedri, Oyarzabal; Morata.

SERBIA (3-4-3): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Biramcevic; Samardzic, Mitrovic, Lukic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1