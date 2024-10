Scozia-Portogallo, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Scozia-Portogallo è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie di fila e primo posto nel gruppo 1 in ghiaccio per un Portogallo che, come al solito, fuori dai grandi appuntamenti tende a dare il meglio di sé. Pur non essendo mai riusciti a tenere la porta inviolata, Cristiano Ronaldo e compagni hanno ottenuto tre successi consecutivi contro Croazia (2-1), Scozia (2-1) e Polonia (1-3), confermando di essere i favoriti per il primato in questo raggruppamento di Nations League.

A Varsavia, sabato scorso, abbiamo assistito ad un’altra dimostrazione di forza – Ronaldo è andato di nuovo a segno – da parte dei lusitani, decisi ad arrivare fino in fondo nella competizione, già vinta nel 2019 (era la primissima edizione). Ha diversi motivi per sorridere, dunque, il commissario tecnico Roberto Martinez, rimasto in carica nonostante un Europeo in cui non tutte le cose sono girate per il verso giusto (il Portogallo, in ogni caso, è arrivato fino ai quarti e si è arreso solo ai rigori alla Francia). Nella quarta giornata la Seleçao è di scena ad Hampden Park, contro una Scozia che non si riesce a schiodare da quota zero punti. Finora è una Nations League disastrosa per i britannici, la cui ultima vittoria in un match ufficiale risale a settembre 2023: in questo lasso di tempo la Tartan Army ha battuto solo la modesta Gibilterra in amichevole. Gli uomini di Steve Clarke, tuttavia, sabato scorso in Croazia avrebbero meritato almeno un pareggio (2-1) e lo confermano pure le statistiche. Bisogna tornare al più presto a fare punti, però, per scongiurare la retrocessione in Lega B.

Come vedere Scozia-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Portogallo è in programma martedì alle 20:45 all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 2.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Sull’onda della prestazione confortante in Croazia, la Scozia potrebbe riuscire a mettere in difficoltà i lusitani, sfruttando anche il caloroso tifo di Hampden Park. E il Portogallo dovrà verosimilmente rinviare l’appuntamento con il primo clean sheet dall’Europeo: prevediamo almeno una rete per parte a Glasgow.

Le probabili formazioni di Scozia-Portogallo

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, Christie; Adams.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1