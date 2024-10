Svizzera-Danimarca, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Svizzera-Danimarca è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Chi si aspettava che la Svizzera, autentica rivelazione degli ultimi Europei tedeschi, si sciogliesse come neve al sole in questa Nations League? Nessuno. Per questo fa strano vedere la selezione rossocrociata giacere all’ultimo posto del gruppo 4 di Lega, a quota zero punti dopo le prime tre giornate. Il rischio retrocessione, a questo punto, diventa molto alto, considerando che la terza, la Serbia, ha già 4 punti in più degli uomini di Murat Yakin, giustizieri dell’Italia di Spalletti in Germania.

L’organizzazione di gioco e soprattutto la solidità difensiva ammirate a Euro 2024 sono solo un ricordo: 8 i gol subiti nelle ultime tre partite da Xhaka e compagni, a fronte di una rete segnata. Contro la Serbia, sabato scorso, non è bastato il dominio del possesso palla per portare a casa i tre punti: i serbi sono stati più cinici ed hanno realizzato un gol per tempo, prima grazie ad un’autorete di Elvedi e poi con il loro fromboliere Mitrovic (2-0). Nello scorso weekend ha perso anche la Danimarca, arrendendosi nel finale di gara ad una Spagna priva dei suoi giocatori più talentuosi: quando sembrava ormai che il risultato non riuscisse a schiodarsi dallo 0-0, a 10 minuti dalla fine la Roja ha colpito con Zubimendi (1-0). La rete del centrocampista della Real Sociedad ha inoltre permesso ai campioni d’Europa di scavalcare gli scandinavi in classifica, ora costretti ad inseguire. La Danimarca è imbattuta da 7 sfide contro la Svizzera, già battuta sonoramente un mese fa (2-0).

Come vedere Svizzera-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Danimarca è in programma martedì alle 20:45 al Kybunpark di San Gallo, in Svizzera. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Svizzera ha voglia di reagire dopo le tre sconfitte di fila e non sorprenderebbe un atteggiamente più cauto da parte degli uomini di Yakin. Un pareggio non è da escludere: tra l’altro è un risultato che si è verificato ben quattro volte negli ultimi sette incontri tra le due selezioni.

Le probabili formazioni di Svizzera-Danimarca

SVIZZERA (5-4-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer; Amdouni, Freuler, Xhaka, Ndoye; Embolo.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen, Hojlund, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1