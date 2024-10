Sinner irraggiungibile: verdetto da non credere

Jannik Sinner, stenterete a credere alla sentenza finale: impossibile raggiungerlo, lo dice chiaro e tondo.

11920. Tanti sono i punti che Jannik Sinner detiene in questo momento, all’indomani della vittoria del Masters 1000 di Shanghai. E vi basti pensare, per comprendere quanto grosso sia il suo bottino, che l’avversario a lui più vicino, vale a dire Carlos Alcaraz, ne ha 4800 in meno. Sì, avete capito bene: 4800. Un’enormità, se vogliamo, un numero che conferma l’incredibile continuità del numero 1 del mondo.

Non che avessimo bisogno di ulteriori prove a supporto di questa teoria, intendiamoci. In questi 10 mesi il campione altoatesino è stato semplicemente straordinario e non ci ha stupiti troppo il fatto di vederlo trionfare anche in Cina. Ce l’aspettavamo, quasi, abituati come siamo alla sua incommensurabile bravura e ai successi che sta collezionando alla velocità della luce.

Analogamente, il diretto interessato dovrà abituarsi ben presto al fatto di essere diventato una vera e propria “macchina”. Una fabbrica di soldi, in un certo senso, considerato che sta guadagnando a più non posso. Il suo portafoglio lievita di giorno in giorno e l’ultimo trionfo, quello avvenuto appunto a Shanghai, ha portato nelle sue tasche un altro prize money niente male. Sconfitto in finale Novak Djokovic, gli organizzatori del Masters 1000 hanno staccato per Sinner un assegno del valore di 1 milione di euro.

Sinner vola, numeri da… numero 1

Con questa ennesima vittoria, il suo montepremi stagionale ha raggiunto una cifra inarrivabile. In questi dieci mesi, pensate un po’, l’attuale ed irraggiungibile numero 1 del mondo è arrivato a quota 11,7 milioni di euro.

Di conseguenza, sono cambiati anche i numeri relativi al prize money vinto in carriera. Adesso siamo a 27,1 milioni di euro, un bottino da vero re. Un re che cavalca alla velocità della luce e che non sta lasciando altro che la polvere, agli avversari che incrocia lungo il suo cammino. Eccezion fatta, s’intende, per Alcaraz, che lo ha battuto qualche giorno fa soffiandogli il titolo in palio all’Atp 500 di Pechino.

Resta il fatto che, indipendentemente da questo, Sinner ha già la certezza di chiudere il 2024 da numero 1. Al termine della stagione sarà ancora in vetta alla classifica, avendo accumulato così tanto vantaggio sugli altri competitor. Traguardo che sarà celebrato alle Finals in modo molto speciale. Perché certi successi, quello è poco ma sicuro, meritano di essere festeggiati alla grande.