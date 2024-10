Polonia-Croazia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Polonia-Croazia è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Le gerarchie sembrano già ben delineate nel gruppo 1 di Lega A: Portogallo a punteggio pieno dopo le prime tre giornate e con il primo posto già in cassaforte; la Croazia segue a quota 6 punti; più staccate Polonia e Scozia, quest’ultima ancora a zero punti ed a questo punto principale candidata alla retrocessione in Lega B.

Dando gli scozzesi già per spacciati, il secondo posto – che da quest’edizione vale un pass per i playoff – è una questione tra croati e polacchi, con i primi che possono ampliare ulteriormente il gap in caso di successo nel match di Varsavia. La Croazia, trascinata da un irriducibile Modric – il 39enne centrocampista del Real Madrid è stato uno dei migliori in campo anche contro la Scozia – ha sfruttato il fattore casalingo, aggiudicandosi le ultime due partite (1-0 contro la Polonia e 2-1 contro la Scozia) dopo aver perso all’esordio in terra portoghese. Sabato scorso il gol vincente l’ha realizzato Kramaric completando una non semplice rimonta, visto che gli ospiti si erano portati in vantaggio a metà primo tempo con Christie.

La Polonia invece ha incassato la seconda sconfitta consecutiva: semplicemente troppo più forte il Portogallo di Roberto Martinez (1-3) e la rete dell’interista Zielinski a pochi minuti dalla fine non è bastata per riaprire un match indirizzato già dopo la prima mezz’ora dai gol dei lusitani Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Come vedere Polonia-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Polonia e Croazia è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

La Croazia fuori casa non vince un match ufficiale da novembre 2023 e contro una Polonia che deve tentare il tutto per tutto per rimettersi in corsa per il secondo posto non sarà facile fare bottino pieno. Ipotizziamo dunque una gara combattuta ed equilibrata a Varsavia, in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Polonia-Croazia

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Dawidowicz, Bednarek, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Sucic, Matanovic, Kramaric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1