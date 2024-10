Tifosi devastati, annuncio shock: ritiro Verstappen

Tifosi devastati, annuncio shock: nuovi attriti tra il campione del mondo e la F1 dopo la vicenda della parolaccia in conferenza stampa.

Il mese di stop non ha fatto altro che accrescere la voglia di Formula 1 tra gli appassionati di tutto il mondo. Sì perché il Mondiale, rispetto a quanto accaduto nelle ultime stagioni, è ancora apertissimo a soli 6 Gp dalla fine. La McLaren – ed in parte anche la Ferrari – dallo scorso giugno sta dando l’impressione di aver trovato il modo di andare più veloce della Red Bull, dominatrice incontrastata ormai da qualche anno.

Il pluricampione del mondo in carica Max Verstappen non riesce a vincere un Gp da più di tre mesi e il suo rivale, Lando Norris, ne ha approfittato per ridurre il distacco nella classifica piloti. Ora sono solamente 52 i punti di vantaggio dell’olandese nei confronti del britannico. Verstappen è chiamato ad interrompere il digiuno di vittorie per fare in modo che, a partire dal prossimo Gp – nel prossimo fine settimana si correrà ad Austin, negli Stati Uniti – il trend venga invertito. In casa Red Bull, ovviamente, c’è un po’ di nervosismo. Giustificato, visti gli ultimi risultati. E gli ultimi rumors raccontano di un Verstappen scontento, quasi sul piede di guerra, soprattutto alla luce delle recenti polemiche con la F1 per via della parolaccia pronunciata in una delle ultime conferenze stampa, riferendosi alla sua macchina.

Tifosi devastati, annuncio shock: “Potrebbe dire basta”

Il pilota olandese si è beccato una condanna ai lavori socialmente utili, che non gli è andata proprio giù. Ne ha parlato anche il consulente Red Bull Helmut Marko, intervistato da Motorsport-Total (parole riportate anche da Formula Passion).

“Sinceramente è una cosa che non capisco – ha detto Marko – Di sicuro ci sono due pesi e due misure e, al di là di questo, comunque Max non ha offeso nessuno. Non si riferiva a una persona ma alla sua macchina, che è un oggetto”. Dietro la polemica per la parolaccia, tuttavia, ci sarebbe dell’altro. E, stando al consulente, le voci di un addio di Verstappen alla Formula 1 non sarebbero poi così infondate. “Se è vero che ha ottenuto molti risultati grandiosi – queste le sue parole a riguardo – allo stesso tempo per lui è molto importante divertirsi in questo sport. Se dovesse smettere di godersi le gare, è quel tipo di personaggio che quando dice “ok, adesso basta” lo dice per davvero. Spero però che l’attuale situazione non lo porti davvero al ritiro anticipato”.