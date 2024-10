Berrettini, c’era da aspettarselo: clamoroso ribaltone

Matteo Berrettini, era prevedibile che le cose si evolvessero in questo modo: tutto da rifare, terremoto in arrivo.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato, è che nel circuito non ci si annoia mai. Ogni giorno, nel bene e nel male, succede qualcosa di nuovo. Gli eventi si susseguono alla velocità della luce e in cantiere c’è sempre una notizia di cui parlare. Nella settimana appena passata agli archivi, per esempio, non si è discusso d’altro che del ritiro di Rafael Nadal, pronto ad appendere la racchetta al chiodo in occasione delle Finals di Coppa Davis.

Nelle scorse settimane, oltre all’affaire Clostebol di cui è stato – ed è ancora – protagonista Jannik Sinner, un altro argomento ha tenuto banco in maniera piuttosto insistente. Ci riferiamo proprio alla trasferta a Malaga, la città in cui le Nazionali finaliste nella competizione a squadre si batteranno per portare a casa l’ambita insalatiera. La favorita per la vittoria è l’Italia, che si è già imposta lo scorso anno, ma con la Spagna di Carlos Alcaraz di mezzo l’impresa potrebbe non essere tanto semplice.

Per fortuna, Filippo Volandri ha a sua completa disposizione i migliori tennisti azzurri su piazza. Incluso il numero 1 del mondo, che ha saltato la fase a gironi ma che sarà presente a Malaga. Chi non sappiamo ancora se ci sarà o meno è Matteo Berrettini, il cui nome, come si ricorderà, non compariva nell’elenco dei pre-convocati.

Berrettini, c’è anche la conferma: andrà così

La notizia aveva fatto inalberare i tifosi, certi che la presenza del martello romano in gara possa fare la differenza. Ma il capitano aveva subito chiarito che le pre-convocazioni non sono altro che una formalità, una lista stilata sulla base del ranking.

E la dichiarazione di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, sembrerebbe confermare, del resto, le parole di Volandri. Nell’intervista che ha concesso a Mowmag, ha parlato in questi termini delle convocazioni di cui a lungo si è dibattuto nei giorni scorsi: “Non contano niente la vera formazione si farà alla fine”, ha detto, tagliando la testa al toro e facendo ulteriore chiarezza sul tema.

Quando, poi, gli è stato chiesto se ci sia qualche possibilità di vedere Berrettini a Malaga, non ha fatto giri di parole: “Assolutamente sì”, ha risposto il presidente della Fitp. Conciso, forse, ma chiaro. Chiarissimo. Il ribaltone è già stato annunciato, insomma. Non resta che attendere.