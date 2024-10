Tifosi spiazzati, è pazzesco: “Schumacher è tornato”

Tifosi spiazzati: sì, Schumacher potrebbe ufficialmente tornare nel corso della prossima stagione. Ecco lo scenario clamoroso

Un’indiscrezione clamorosa, di una fonte assai affidabile come gli svizzeri di Blick, apre a degli scenari clamorosi per la prossima stagione. Sì, potrebbe tornare Schumacher.

Il pilota tedesco, figlio di Michael – che come vi abbiamo raccontato sarebbe anche tornato a farsi vedere in pubblico in occasione del matrimonio della figlia – è da un po’ che non corre. Certo, le sue prestazioni non sono state esaltanti, lo sappiamo, ma forse, vista che di qualità in giro ce n’è poca, avrebbe meritato un’altra occasione che per il momento nessuno gli ha dato. Ma ci sono delle particolari sorprese, a quanto pare, che lo potrebbero far tornare nelle prossime settimane in pista. E andiamo a vedere quali sono.

Tifosi spiazzati: torna Schumacher

E dove potrebbe andare Schumacher? Secondo la fonte citata prima, la casa austriaca della Audi-Sauber starebbe avendo dei problemi nel chiudere l’accordo con Valtteri Bottas: “Bottas sta creando dei problemi, perché vuole un contratto migliorativo e guadagnare più soldi” si legge. Quindi tutto questo, ovvio, sta portando ad un rallentamento in quella che sarebbe la trattativa per fare sedere Bottas sulla monoposto il prossimo anno.

Ma perché si starebbe pensando a Mick Schumacher? Ecco spiegato il motivo: La Audi si starebbe guardando intorno ma siccome sia Bartoleto che Colapinto per ora non possono firmare, il tedesco sarebbe entrato di nuovo dentro le discussioni della scuderia per il prossimo anno. A conferma di questo sono arrivate anche le dichiarazioni di Helmut Marko che conferma, senza girarci troppo intorno, che la Audi “sembra stia prendendo in seria considerazione Mick Schumacher”. Insomma, l’anno prossimo, anche se, è evidente, parliamo non di una prima ipotesi, potremmo di nuovo vedere uno Schumacher sulla griglia di partenza. Chissà se sarà realmente così oppure si tratta solamente di voci che potrebbe, senza dubbio, far aumentare anche l’amarezza per quello che poteva essere e invece non è stato.