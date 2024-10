Galles-Montenegro, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Galles-Montenegro è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nello scorso turno il Galles ha sprecato una ghiotta occasione: avanti di due gol in Islanda, si è fatto rimontare in pochi minuti nella ripresa buttando all’aria una vittoria che avrebbe reso più probabile la vittoria del girone. Attualmente al secondo posto dietro la Turchia, deve ora battere tassativamente il Montenegro dell’attaccante del Lecce Krstovic per continuare a sperare.

Il rendimento interno del Galles (sette partite consecutive senza sconfitte) e quello recente disastroso del Montenegro (cinque sconfitte consecutive) non lasciano molti dubbi sul possibile esito di questa partita. Occhio poi all’attaccante del Tottenham Brennan Johnson, in stato di grazia: ha segnato sette gol nelle ultime sette partite ufficiali.

Come vedere Galles-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Galles e Montenegro è in programma giovedì alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Il Galles è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Galles-Montenegro

GALLES (3-4-2-1): Ward; Rodon, Cabango, Davies; Roberts, James, Ampadu, Williams; Wilson, Johnson; Moore.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Mijatovic; Marusic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Brnovic, Jovovic; Camaj, Jovetic, Krstovic; Mugosa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1