Belgio-Francia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Belgio-Francia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Terzo confronto diretto tra Belgio e Francia nel giro di tre mesi. Agli Europei fu la Francia a prevalere al termine di una partita brutta e priva di emozioni, decisa da un autogol di Vertonghen. La partita di andata valida invece per questo girone di Nations League è stata più spettacolare e in linea con il talento a disposizione di queste due nazionali: è finita 2-0 con gol di Kolo Muani e Dembele, ma il numero di gol previsti è stato di 3.52, ben più alto.

E cosi dopo due “under 2,5” e “no gol” consecutivi questa sfida potrebbe stavolta regalare “gol” e “over 2,5”: il Belgio per provare a vincere il girone ha solo la vittoria a sua disposizione, inoltre avrà grande voglia di rivalsa al cospetto dei francesi per i risultati degli ultimi due scontri diretti. Ci saranno assenze pesanti su tutti e due i fronti, vedi Lukaku e De Bruyne da una parte e Mbappé dall’altra, ma la qualità davvero non manca in attacco e ci sono tutti gli ingrendienti per una sfida esplosiva.

Come vedere Belgio-Francia in diretta tv e in streaming

Belgio-Francia è in programma lunedì alle 20:45 allo Stadio Stade Roi Baudouin di Bruxelles. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La doppia chance interna (vittoria del Belgio o pareggio) è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Il Belgio dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Belgio-Francia

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Meunier, Faes, Theate, Castagne; Onana, Tielemans; Lukebakio, Trossard, Doku, Openda.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Olise, Barcola; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2