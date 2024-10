Germania-Olanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Germania-Olanda è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nello scorso turno la Germania ha effettuato il sorpasso sull’Olanda al primo posto della classifica, e in questo confronto diretto può ora effettuare l’allungo decisivo. I tedeschi hanno vinto in Bosnia con il risultato di 2-1: hanno sbagliato parecchi gol per arrotondare il punteggio e poi alla fine hanno pure rischiato di non vincerla.

L’Olanda ha invece rischiato addirittura di perdere in Ungheria: sotto per il gol di Sallai, ha pareggiato con Dumfries in dieci contro undici dopo l’espulsione per doppia ammonizione del capitano Van Dijk. Privo del suo difensore più affidabile, il commissario tecnico Koeman nonostante le assenze dall’altra parte di Musiala e Havertz dovrà provare a trovare le giuste contromisure tattiche contro una nazionale comunque sempre molto temibile in attacco. Kleindienst e soprattutto Undav hanno fatto un figurone contro la Bosnia e proveranno a ripetersi.

Come vedere Germania-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Germania e Olanda è in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il segno “1” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “gol” invece è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Il pronostico

La Germania parte favorita per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di Germania-Olanda

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, P. Groß; Gnabry, Undav, Wirtz; Kleindienst.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt, van de Ven; Gravenberch, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1