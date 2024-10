Scommesse, pioggia di over in Nations League: colpo da 11mila euro

Scommesse, pioggia di over in Nations League e colpo clamoroso. Undicimila euro vinti in questo modo. Il dettaglio

Di solito non arrivano tanti gol. Oppure, per meglio dire, arrivano solo in certe partite e non in tutte. Quasi come a voler dimostrare che è sempre difficile riuscire a vincere pronosticando diversi match in un solo modo. Ma nell’ultima settimana è cambiato tutto.

I campionati maggiori, come sappiamo, sono fermi per la sosta delle nazionali: si gioca la Nations League che non solo mette in palio un trofeo – il valore è quello che è, ma è sempre portare a casa qualcosa – ma soprattutto, per chi va avanti nella manifestazione, permette di andare ai sorteggi per il prossimo Mondiale come una delle teste di serie. E per l’Italia potrebbe cambiare davvero tutto. Nelle ultime due edizioni, e mentre lo scriviamo vengono i brividi, non ci siamo qualificati per la fase finale. E non andare il terzo anno sarebbe catastrofico, forse qualcosa in più. Detto questo, un passaggio sicuramente da fare, andiamo a vedere quello che è successo, con le partite delle nazionali, nella settimana che ci siamo messi alle spalle.

Scommesse, un unico pronostico per 11mila euro

Sei partite pronosticate della Nations League in un solo modo: over 2,5. Con quote altissime, anche che superavano il 2 volte la posta. Questo ha scelto uno scommettitore del sito PlanetWin365, che ci credeva così tanto che ha pure deciso di piazzare una bella somma di 100euro, è riuscito a vincere la bellezza di undicimila euro. Sì, undicimila euro, con cento euro, e con la sei partite solamente.

Senza nemmeno stare lì a girarci intorno, senza nemmeno lì a pensare chissà cosa: sicuramente ha pensato che, in questo momento, era arrivato il momento che anche le squadre nazionali riuscissero a piazzare il colpo grosso. E così è stato. Una grande vincita, quindi, nel momento in cui i campionati sono fermi. E non è mica facile riuscirci in questo modo. Complimenti davvero.