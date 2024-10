Georgia-Albania, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Georgia-Albania è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 18.00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Georgia è una delle nazionali europee più in ascesa nell’ultimo periodo. A Euro 2024 ha fatto un figurone superando il girone di qualificazione e arrendendosi solo alla Spagna poi campione agli ottavi di finale, passando tra l’altro in vantaggio. Poi in Nations League ha iniziato molto bene il suo percorso nel gironi. I caucasici, guidati dal francese Willy Sagnol hanno infatti rifilato addirittura quattro gol alla Repubblica Ceca e sono andati a vincere a Tirana contro l’Albania (0-1) con una rete di Kochorasvili.

Nello scorso turno la Georgia, con un campo tutti i big, da Kvaratskhelia a Mamardashvili, passando per Mikautadze, ha invece perso 1-0 contro l’Ucraina. Un incidente di percorso o nell’ultimo periodo la Georgia ha performato più del dovuto? La risposta arriverà da questa sfida.

L’Albania, che pure non ha fatto brutta figura nella scorsa edizione degli Europei, proverà a vendicare la sconfitta dell’andata ma in trasferta la missione sarà ancora più complicata. La sconfitta contro la Repubblica Ceca, in cui è rimasta a secco di gol (non è una novità) non sembra un buon viatico in vista di questa sfida.

Come vedere Georgia-Albania in diretta tv e in streaming

La sfida Georgia-Albania è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Stadio Mikheil Meskhis sakhelobis di Tbilisi, in Georgia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno 1X è quotato a XX su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “No gol” è quotato invece a X su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Georgia dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita in cui difficilmente l’Albania riuscirà a segnare: le lacune offensive degli albanesi unite alle abilità del portiere Mamardashvili fanno pensare al “no gol” come ultiorere pronostico.

Le probabili formazioni di Georgia-Albania

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Lochoshvili; Kvaratskhelia, Mikautadze.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Bajrami, Manaj, Asani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0