Bosnia-Ungheria, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Bosnia-Ungheria è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non sta riservando grosse novità il gruppo 3 di Lega A. Guardando la classifica si può già notare la spaccatura tra le principali favorite per i primi due posti, Germania e Olanda – rispettivamente a quota 7 e 5 punti – e le due selezioni che invece lotteranno per non retrocedere in Lega B, Bosnia e Ungheria, ferme a quota 1 e 2.

Entrambe sono chiamate ad evitare l’ultimo posto: da quest’edizione, ad ogni modo, neppure il penultimo dà la certezza di rimanere in Lega A, visto che le terze classificate disputeranno poi una sorta di spareggio- playoff contro una delle seconde della categoria inferiore.

Il primo scontro diretto, un mese fa, terminò 0-0, con la Bosnia che riuscì ad uscire indenne dalla Puskas Arena di Budapest ed a resistere all’assedio magiaro (21 tiri totali da parte degli uomini di Marco Rossi contro i 7 dei bosniaci). La selezione di Sergej Barbarez ha incassato la seconda sconfitta – a settembre era stata travolta 5-2 dall’Olanda – venerdì contro la Germania, ma i tedeschi contrariamente alle previsioni non hanno dilagato. La Bosnia, infatti, ha disputato un buon secondo tempo, in cui ha pure accorciato le distanza con un gol del sempiterno Dzeko (1-2). L’Ungheria invece ha avuto il merito di fermare l’Olanda, bloccata sull’1-1 a Budapest: i magiari hanno persino sfiorato il successo, ma a 7 minuti dalla fine si sono fatti raggiungere dall’interista Dumfries (1-1), nonostante gli uomini di Koeman fossero rimasti in 10 a causa dell’espulsione di van Dijk.

Come vedere Bosnia-Ungheria in diretta tv e in streaming

La sfida Bosnia e Ungheria è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Ungheria è piaciuta nella sfida contro l’Olanda ed in Bosnia dovrebbe quantomeno far registrare un risultato positivo. Le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre come all’andata.

Le probabili formazioni di Bosnia-Ungheria

BOSNIA (5-3-2): Vasij; Gazibegovic, Radeljic, Katic, Kolasinac, Burnic; Gigovic, Huseinbasic, Tahirovic; Dzeko, Tabakovic.

UNGHERIA (3-4-3): Dibusz; Botka, Fiola, Orban; Bolla, Nikitscher, Schafer, Nagy; Szoboszlai, Sallai, Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1