I pronostici di domenica 13 ottobre: Nations League

I pronostici di domenica 13 ottobre, si giocano altre otto partite della Nations League: l’Inghilterra proverà a rifarsi subito dopo il ko con la Grecia.

Retrocessa nella League B di Nations League, l’Inghilterra rischia seriamente di non ottenere la promozione: nell’ultimo turno ha subito una clamorosa sconfitta interna contro la Grecia che ora è solitaria al comando a punteggio pieno. Per provare a riaprire i giochi servirà fare bottino pieno contro la Finlandia, missione possibile contro una nazionale in evidente calo e che giovedì ha perso in casa contro l’Irlanda.

Nel gruppo 3 l’Austria sfida la Norvegia di Haaland attualmente capolista a quota 7 punti: i gol non dovrebbero mancare, con gli austriaci che si fanno preferire per organizzazione di gioco e solidità difensiva, rispetto a un’avversaria però altamente competitiva in attacco dove può contare anche su Nusa e Sorloth.

I pronostici sulle altre partite

Nonostante la brutta sconfitta rimediata in Norvegia, la Slovenia di Sesko resta ancora in corsa per il primo posto, a patto di battere il Kazakistan. Nell’ultimo precedente tra le due nazionali disputato a marzo del 2023, la Slovenia riuscì a imporsi 2-1: un nuovo successo appare altamente probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Austria vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Austria-Norvegia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Slovenia (in Kazakistan-Slovenia, Nations League, ore 15:00)

(in Kazakistan-Slovenia, Nations League, ore 15:00) Inghilterra (in Cipro-Romania, Nations League, ore 18:00)

(in Cipro-Romania, Nations League, ore 18:00) Grecia (in Grecia-Irlanda, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kazakistan-Slovenia , Nations League, ore 15:00

, Nations League, ore 15:00 Finlandia-Inghilterra, Nations League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Armenia-Macedonia del Nord , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Austria-Norvegia, Nations League, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Isole Far Oer-Lettonia, Nations League, ore 20:45