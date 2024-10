Colpaccio Milan: dice addio alla Juve

Colpaccio Milan, i rossoneri pronti all’assalto strappandolo alla Juventus. Ibrahimovic ha deciso per l’affondo mettendo tanti soldi

L’avvio di stagione del Milan, come sappiamo, non è stato dei migliori. E Paulo Fonseca, dopo aver vinto il derby, sembrava avesse messo a posto la panchina. Così, però, non è del tutto stato, soprattutto perché dopo la stracittadina sono arrivate due sconfitte contro Leverkusen in Champions League e contro Fiorentina in campionato che hanno fatto, di nuovo sprofondare la situazione.

Forse l’allenatore portoghese non mangerà il panettone, forse sì, non è dato a sapersi per ora. Di certo il Milan, per via di una classifica deficitaria sia in campionato ma soprattutto in Europa, ha bisogno di qualche innesto. E secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, in casa milanese si pensa ad un elemento che la Juventus nel corso dell’estate che da poco se n’è andata, ha trattato in maniera importante.

Colpaccio Milan, arriva Galeno

Il nome è quello di Galeno del Porto. La passata stagione l’ha chiusa alla grande e, altrettanto bene, ha iniziato questa. La Juve ha deciso di virare su Conceicao, prendendolo in prestito, ma secondo molti era stato il brasiliano il giocatore in cima alla lista di Giuntoli. Ma i lusitani non hanno mai abbassato le proprie richieste, importanti: si discuteva, infatti, di una 50ina di milioni per il cartellino. Euro più euro meno, in questa montagna di soldi, non possono fare la differenza.

Soldi che, a quanto pare, il Milan potrebbe effettivamente investire per il calciatore brasiliano, anche perché in casa rossonera c’è sicuramente da gestire una bella grana che porta il nome di Rafa Leao: il portoghese sembra un giocatore abulico, con pochissima voglia non solo di lottare per sé stesso ma anche per i compagni. Una situazione quindi, in ottica calciomercato, sicuramente da tenere in considerazione nei prossimi mesi. Galeno, praticamente, occupa le stesse zolle di campo di Leao: e magari qualcuno sta pensando che davanti ad una buona offerta l’addio ci potrebbe essere. Chissà se effettivamente sarà così, di certo a questo punto c’è una cosa: che il Milan, a Galeno, lo apprezza. E lo vuole. Per strapparlo anche alla Juventus.