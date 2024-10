Italia-Israele, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Italia-Israele è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Una bellissima Italia non è andata oltre il pareggio contro il Belgio nell’ultimo turno di Nations League: in vantaggio di due gol grazie a un netto dominio nel primo tempo, ha poi rovinato tutto a causa dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Rimasti in dieci contro undici, gli azzurri non sono riusciti a resistere anche perché hanno subito gol subito dopo il rosso al calciatore della Roma.

Nonostante il pareggio, l’Italia resta al primo posto della classifica e ha ora la partita sulla carta più facile dell’intero girone, in casa contro Israele già battuto in trasferta (in campo neutro) col risultato di 2-1. Un risultato a dire il vero bugiardo: la vittoria degli azzurri non era mai stata in discussione e il gol di Israele è arrivato solo al 90′.

Come vedere Italia-Israele in diretta tv e in streaming

La sfida tra Italia e Israele è in programma lunedì alle 20:45 al Bluenergie Stadium di Udine. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia è nettamente favorita per la vittoria contro Israele che nelle tre partite disputate finora ha messo in mostra tutte le sue attuali lacune, soprattutto difensive, subendo in totale nove gol: ecco perché appare altamente probabile anche il segno “over 2,5”.

Le probabili formazioni di Italia-Israele

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Nachmias, Shlomo, Feingold; Peretz, Jaber, Abu-Fani, Gropper; Gandelman, Gloukh; Baribo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0