Tennis, nessuno l’aveva mai vista così: tifosi su di giri

Tennis, vederla in questa veste ha fatto letteralmente impazzire i suoi numerosissimi sostenitori: che bella sorpresa.

Sette anni. Tanti ne aveva quando la mamma e il papà hanno deciso di partire alla volta di Wuhan, metropoli dieci volte più popolosa di quella in cui la loro bambina era nata, vale a dire Shiyan. Che piccolo lo era per modo di dire, considerando che contava, a quel tempo, qualcosa come un milione di abitanti. Un trasloco che si era reso necessario perché in quella nuova città c’era qualcosa che nella vecchia mancava.

Un centro sportivo, vale a dire, degno di questo nome, che desse la possibilità a quella bambina di coltivare la propria passione per il tennis. E così è successo. Lì Qinwen Zheng è cresciuta a vista d’occhio, sia da un punto di vista fisico che come aspirante campionessa. A Wuhan è rimasta per tre anni, giusto il tempo di impratichirsi e di farsi le ossa; dopodiché, si è spostata a Pechino, dove Carlos Rodriguez ha fatto di lei la stella che adesso brilla al settimo posto del ranking Wta.

La sua non è, quindi, la solita storia della ragazzina appassionata di tennis. È il racconto, semmai, di una giovane campionessa in erba che ha fatto tanti sacrifici, per poter arrivare tanto in alto. E il cui percorso, quello è poco ma sicuro, ha ispirato nel tempo tantissimi altri aspiranti campioncini che, seguendo le sue orme, sognano di toccare proprio come lei il cielo con un dito.

Vola Qinwen Zheng: dopo il campo si prende anche la copertina

“Per tanti anni altre persone hanno preso decisioni importanti per me e hanno diretto tutti i miei passi in giro per il mondo. Ora posso decidere anche io del mio tempo e la solitudine ha tutt’altro gusto. Ora sono a mio agio con me stessa“, ha detto qualche mese fa la tennista cinese, che ha vinto nel corso della sua carriera 3 titoli Wta e che è arrivata in finale, quest’anno, agli Australian Open.

Traguardo che le è valso, come se non bastasse, un bel po’ di visibilità. Oltre ad essere molto seguita sui social, la bella Qinwen è comparsa, qualche giorno fa, sulla più prestigiosa delle copertine. Quella di Vogue, la rivista di moda la cui edizione cinese ha deciso di “premiare”, per l’appunto, la stella del tennis mondiale.

Nessuno l’aveva mai vista così, in questa veste inedita e sorprendente. Ma, a giudicare dai commenti circolati sui social, è stata una sorpresa apprezzatissima.