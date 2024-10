Arabia Saudita-Giappone, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Arabia Saudita-Giappone è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Terza partita in Asia per le qualificazioni al prossimo Mondiale. E l’Arabia Saudita di Roberto Mancini affronta il Giappone. Le due squadre sono divise da due punti in classifica: a punteggio pieno i nipponici, una vittoria e un pareggio la truppa guidata dall’ex commissario tecnico della nazionale italiana.

Un match che sulla carta si prospetta molto interessante, anche perché l’equilibrio regna sovrano, andando a guardare quelli che sono stati gli ultimi incroci tra le due squadre. Ha vinto sempre la formazione che ha giocato in casa. Potrebbe succedere così anche questa volta? Diciamo che la pensiamo in maniera diversa.

Il Giappone, andando a leggere quella che è la probabile formazione che scenderà in campo nella sfida in questione, ha qualità tecniche importanti e soprattutto ha dei giocatori che la possono decidere da un momento all’altro. Giocatori che lì davanti, soprattutto, hanno la giocata risolutiva. E poi abbiamo visto, come, il livello della nazionale di Mancini è quello che è: molto basso, quasi insufficiente oseremmo dire. Quindi ci pare assai improbabile che, l’Arabia Saudita, possa realmente vincere questa partita.

Dove vedere Arabia Saudita-Giappone in diretta tv e in streaming

La sfida Arabia Saudita-Giappone, valida per la terza giornata delle qualificazioni asiatiche del Mondiale, è in programma il 10 ottobre, giovedì, alle 20:00. La sfida in questione, in Italia, non si potrà vedere da nessuna parte: nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che riguardano un paese troppo lontano dal nostro.

Il pronostico

La vittoria del Giappone ci appare altamente probabile. Il match in questione di dovrebbe chiudere con un’affermazione ospite. Quindi per Roberto Mancini una bella delusione, con il rischio, anche, di essere raggiunto dalle squadre che stanno dietro e che si contenderanno, fino alla fine, la qualificazione al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Giappone

ARABIA SAUDITA: (4-4-2):AL Owais; AL Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Saud Abdulhamid; Abdulelah AL Malki, Aldawsari, Kanno, Al Dawsari; Al-Hamddan, AL Birakan

GIAPPONE (3-4-3): Suzuki; Ko Itakura, Koki Machida, Shogo Taniguchi; Endo, Morita, Kamada, Doan; Mitoma, Minamino, Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3