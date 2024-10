Gratta e vinci, aspettativa vs realtà: se i conti non tornano

Gratta e vinci, è difficile che le aspettative e la realtà coincidano completamente: attenzione alle sfumature.

Qualcuno potrebbe non averne la più pallida idea. Del resto, vincere una somma al gioco d’azzardo non è poi una cosa così ricorrente. Solo in pochi hanno la fortuna di assaporare questo brivido, di scoprire cosa si provi al pensiero di essere stati baciati dalla fortuna e di veder piovere improvvisamente dal cielo qualche centinaio, o magari migliaio, di euro. Milioni, perfino, alle volte.

Non è sempre tutto bianco o tutto nero, però. Ci sono anche, ed è bene non dimenticarlo, infinite sfumature, tra questi due colori. Il che, in senso metaforico, significa che non esistono solo la perdita e la vittoria. Nel mezzo c’è un altro scenario possibile. E lo sa bene l’uomo, la cui storia è comprensibilmente balzata agli onori della cronaca, che nelle scorse ore si è visto costretto a fare – nel vero senso della parola, come scoprirete a breve – i conti con il destino.

Cosa intendiamo dire è presto detto. Iniziamo con lo specificare che il giocatore in questione è un cliente del bar Brown Sugar di Masnago, in provincia di Varese, la cui vita è cambiata da così a così durante la giornata di domenica 6 ottobre. Ha vissuto sulla sua pelle emozioni che non credeva possibili. Ma, soprattutto, ci è arrivato in una maniera piuttosto insolita. Per gradi, potremmo dire.

Gratta e vinci, questione di zeri

L’uomo in questione, è doveroso sottolinearlo prima di procedere con il nostro racconto, ha deciso, quel giorno, di comprare alcuni biglietti di una delle serie più amate di sempre. Ci riferiamo al Miliardario, un gioco che, in effetti, ha premiato nel tempo parecchie persone, fedelissimi e non.

Ebbene, è rimasto molto sorpreso quando, dopo aver grattato tutti i simboli, ha realizzato di aver finalmente vinto qualcosa. 500 euro, niente di che, ma lui era felice lo stesso. Il punto è che non aveva vinto la somma che credeva di aver visto. Aveva vinto molto di più, sebbene ci sia voluto un po’ prima che familiarizzasse con l’idea di aver sbancato al Gratta e vinci.

Sì, sbancato. Il tagliando, comprato di buon mattino, conteneva in realtà 500mila euro. Una questione di zeri, ma che ha fatto sì che la vicenda assumesse contorni completamente diversi. Lo ha scoperto, tuttavia, solo al suo ritorno, nel pomeriggio, al locale. Vi si era recato per riscuotere i 500 euro, ma gli è stato fatto notare che i conti non tornavano e che aveva diritto a mezzo milione.