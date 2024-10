Sinner, che show: mai visto niente del genere

Jannik Sinner, lo spettacolo deve ancora iniziare, ma già si sa che sarà più scoppiettante del solito: novità assoluta, non era mai successo.

Un mese. Manca un mese soltanto all’inizio dell’evento che sancisce, di fatto, la fine della stagione. Una stagione che, provate a dire il contrario, ha regalato ai tifosi azzurri talmente tante di quelle emozioni che potremmo definirci sazi. O quasi. Il primo Slam di Jannik Sinner, l’ascesa al trono del ranking Atp e, dulcis in fundo, il secondo Major nell’arco di una manciata di mesi. Mai la nostra immaginazione si sarebbe potuta spingere fino a questo punto, quello è poco ma sicuro.

E non è finita qui, dicevamo. Di sogni da realizzare il campione altoatesino ne ha ancora un bel po’. E tra una cosa e l’altra ci sarà di certo, nella sua lista, una voce da spuntare: vincere le Nitto Atp Finals. Il torneo dei Maestri avrà inizio, per l’appunto, domenica 10 novembre. A Torino fervono i preparativi e si è ben pensato, quest’anno, di arricchire la programmazione con un altro evento che renderà ancor più scoppiettante l’appuntamento con i fantastici 8 del circuito Atp.

Per inaugurare la settimana torinese dedicata al grande tennis, si è ben pensato di organizzare uno spettacolo nella serata di venerdì 8 novembre. Un vero e proprio show – il primo in assoluto, oltretutto, considerando che non si era mai visto niente del genere a “corredo” delle Finals – che servirà a scaldare i motori in vista dell’inizio del duello fra i maestri in gara.

Sinner & Co., “antipasto” a cinque stelle: è già tutto confermato

L’evento in questione è stato ribattezzato Grand Opening Show e avrà inizio alle 21. Sul palco si avvicenderanno alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano.

Alessandro Cattelan presenterà la serata, mentre l’onore di intrattenere il pubblico toccherà a Blanco, Madame e Marco Mengoni, che sappiamo essere appassionatissimo di tennis e grande sostenitore di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Non è escluso che, nei prossimi giorni, altri nomi illustri vadano ad aggiungersi a questo cast.

L’accompagnamento della serata sarà in mano ai produttori multiplatino Zef&Marz, ma è la Fitp (la Federazione Italiana Tennis e Padel), in associazione con l’Atp, ad essersi occupata personalmente dell’organizzazione dell’evento. Non resta che avviare, a questo punto, il conto alla rovescia. Perché se già le Finals di per sé sarebbero state molto speciali, con un po’ di musica come antipasto ci sarà ancor più da divertirsi.