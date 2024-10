Scommesse, stessa combo con gli over per 54mila euro

Scommesse, la combo è identica per tutte le partite pronosticate. E clamorosamente è andata a segno. Ecco il colpaccio grosso

Eccoci qui, ancora una volta. Eccoci qui, di nuovo, a raccontarvi di un colpo incredibile con le scommesse. Un colpo da 54mila euro. Lo ripetiamo: 54mila euro. E non pensate che siano serviti chissà quanti soldi per riuscire nell’impresa: la scommessa, piazzata all’agenzia GoldBet di via Napoli a Noto, in provincia di Siracusa, è stata di soli due euro.

E adesso viene il bello: tutti vi chiederete come sia stato possibile riuscire a vincere questa montagna di soldi con un investimento così basso. Qualcuno penserà ovviamente a dei risultati esatti; altri a qualche scommessa clamorosa che solamente alcuni possono pensare e poi mettere in atto. No, non è niente di tutto questo: è una scommessa intelligente, su un certo numero di partite, che ha regalato una gioia enorme, una di quelle che è difficile, anzi impossibile, da dimenticare.

Scommesse, la combo clamorosa

Ventuno partite giocate. Dalla Serie A al campionato austriaco, passando per la Serie B tedesca, la Premiership dell’Irlanda del Nord, la Superliga serba e il campionato sloveno. E potevano mai mancare match della Jupiler Pro League belga, del campionato danese, della Super League greca, dell’Eredivisie olandese e della Premiership scozzese? A questa domanda, la risposta ovviamente è una sola: no, non potevano mancare.

Ma come sono state pronosticate queste partite? Clamorosamente tutte allo stesso modo: over 0,5 primo tempo, over 0,5 secondo tempo. In poche parole, almeno un gol nei primi 45minuti e almeno un gol nei secondi 45. Ventuno partite che hanno rispettato le previsioni di questo fortunato scommettitore, ci racconta Agimeg.it nel proprio articolo. Per la sua gioia e quella dei titolari dell’agenzia siciliana. No, nemmeno loro dimenticheranno mai quello che è successo nello scorso fine settimana. Tutto questo a dimostrazione di una cosa sola, qualora servisse un’altra conferma: oltre ad essere preparati, oltre a studiare quello che succede nei campi per poi cercare di piazzare la scommessa vincente, serve tantissima fortuna. Ma quando gira, e prima o poi la sensazione è che giri per tutte, allora le gioie possono essere davvero importanti.