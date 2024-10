Federica Pellegrini, lo specchio non mente: l’insolita coppia fa sognare i tifosi

Federica Pellegrini, lo specchio ha rivelato ciò che mai ci saremmo aspettati: nuova coppia da urlo, tifosi impazziti.

Era evidente che le occorresse una cosa soltanto: del tempo. Tempo per carburare, tempo per calarsi nella parte, tempo per svestire i panni della nuotatrice e indossare quelli, decisamente insoliti per lei, della ballerina. Ma sapevamo anche che, una volta ingranata la marcia, Federica Pellegrini sarebbe andata alla grande. Tanto è vero che, sabato scorso, ha dato spettacolo.

Milly Carlucci lo aveva sempre saputo. L’ha corteggiata per ben 14 anni, certa del fatto che la Divina sarebbe stata perfettamente all’altezza della situazione e del suo show del cuore, Ballando con le stelle. Non si sbagliava. Con il suo tango ha fatto faville, convincendo perfino la giuria che, invece, nel corso della prima puntata, non era parsa particolarmente entusiasta della performance della campionessa olimpica. Ora che si è sciolta, però, il suo percorso avrà tutto un altro sapore.

Federica, dal canto suo, sembra entusiasta di questa nuova esperienza. Lunedì pomeriggio era già in pista, pronta a preparare la prossima coreografia insieme al suo partner, il ballerino Angelo Madonia. E proprio lì, dietro le quinte, è accaduto qualcosa di inaspettato. Qualcosa che ha voluto “raccontare” in prima persona, servendosi dei social network.

Federica Pellegrini come Bobo Vieri: dita incrociate

La foto che la Pellegrini ha pubblicato in questo uggioso lunedì di fine ottobre era assolutamente inequivocabile. Si tratta di un selfie allo specchio, niente di nuovo o di particolarmente ingegnoso, per la verità. La differenza la fa, però, il “collegamento” che ha fatto la Divina.

Nella parte superiore dello specchio in cui è riflessa Federica, si legge la seguente scritta: “Bobo 32 was here“. Was here, per chi non mastica l’inglese, vuol dire è stato qui, mentre non dovrebbe esserci bisogno di spiegare chi sia il Bobo che compare nella frase. Sì, è proprio lui, il calciatore Vieri, che qualche anno fa, proprio come la nuotatrice adesso, si è regalato una parentesi sotto i riflettori di Ballando con le stelle. Ballava in coppia con Natalia Titova e fu, manco a dirlo, uno dei protagonisti indiscussi di quell’edizione.

Bobo e Natalia arrivarono quarti ed è proprio per questo motivo che la Pellegrini ha ben pensato di cogliere la palla al balzo. “Speriamo porti fortuna” ha scritto Federica sulla foto, taggando Vieri e rivelando, tra le righe, quanto speri di poter arrivare il più lontano possibile nello show di Milly.