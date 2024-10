Valentino Rossi, fortuna sfacciata: ha sbancato al Gratta e vinci

Gratta e vinci, non v’è dubbio sul fatto che questo sia stato il pit-stop più fortunato di tutti i tempi: reazione inaspettata.

Difficile prevedere che tipo di reazione potrebbe avere ognuno di noi dinanzi ad una vincita d’una certa rilevanza. Qualcuno, in preda all’euforia, farebbe fatica a contenere le proprie emozioni, di sicuro. Non capita tutti i giorni, del resto, di essere baciati dalla fortuna. Qualcun altro potrebbe invece reagire in maniera decisamente più composta, come se nulla di bello fosse realmente accaduto.

Non è raro imbattersi in persone che fanno parte di questa seconda categoria, sebbene si pensi, molto probabilmente, che una vincita regali sempre e solo emozioni incontenibili. Non è così. C’è anche chi non si scompone minimamente alla vista di una cifra a più zeri, come il giocatore che, nelle scorse ore, ha fatto “bingo” in via Decio Raggi, a Carpena, in provincia di Forlì-Cesena. E la cui storia ha fatto il giro del Bel Paese per un dettaglio che non è per nulla irrilevante, anzi.

Questo giocatore deve tutto, pensate un po’, a Valentino Rossi. Ha vinto solo ed esclusivamente grazie al nove volte campione del mondo, che potrà ora aggiungere al suo ricchissimo palmares un altro gran bel riconoscimento. Sì, perché per merito suo questo aspirante fortunello è riuscito a scovare, dopo averci a lungo provato, la dea bendata.

Gratta e vinci, pit-stop fortunatissimo: vince al Turista per sempre

Iniziamo col dire che il giocatore in questione è un motociclista di passaggio a Carpena che, domenica sera, si è concesso un pit-stop al bar-tabacchi e ristorante Quadrifoglio.

Lì ha tirato fuori 5 euro e comprato uno dei Gratta e vinci più amati di sempre, ovvero il Turista per sempre. Il 40enne, che spesso si ferma in via Decio Raggi dopo aver fatto un giro in moto, ha iniziato a raschiare la patina argentata direttamente nel locale, per cui tutti hanno avuto contezza di cosa stesse accadendo. E non ci è voluto molto perché si capisse che doveva tutto, per l’appunto, a Valentino Rossi.

Sì, perché la cifra su cui ha potuto mettere le mani, ovvero 50mila euro, non si trovava esattamente sotto un numero a caso. Il suo premio era nascosto sotto il 46, numero dell’indimenticabile “Dottore”. La sua reazione, dicevamo, non è stata eccessiva, come testimoniano le parole del gestore del locale in cui è avvenuta la vincita: “L’ha grattato nel locale, poi abbiamo effettuato le procedere per la successiva riscossione della somma vinta. Era ovviamente contento, poi è rimasto nel locale per concludere la consumazione”.