Berrettini, passo falso letale: il piano è fallito

Matteo Berrettini non aveva calcolato i “rischi” derivanti dal suo piano apparentemente perfetto: che scivolone.

Per poco non ci è preso un coccolone quando, in concomitanza con il secondo turno dell’Atp di Tokyo, Matteo Berrettini si è ritirato per via di un non meglio precisato problema agli addominali. Per fortuna abbiamo scoperto, poi, che si era trattato solo ed esclusivamente di un falso allarme, tanto è vero che, qualche giorno dopo, è tornato in campo come se nulla di tutto ciò fosse mai successo.

Se l’è vista brutta, però, il campione romano, che aveva lasciato il campo visibilmente preoccupato. Terrorizzato, giustamente, all’idea di doversi assentare per l’ennesima volta, proprio nel momento in cui sta cercando di risalire la china e di riguadagnare terreno. Stavolta, però, il destino è stato clemente e il suo più grande timore non si è concretizzato. Il suo piano d’attacco è al sicuro. Almeno quello. Già, perché quello “sentimentale”, invece, è chiaramente fallito.

I bene informati saranno già da tempo a conoscenza del fatto che, archiviata la storia con Melissa Satta, il bel Berrettini ha conosciuto un’altra persona. Il suo nome è Federica Lelli, modella ed influencer particolarmente nota alle cronache per essere stata la fidanzata del cantautore Ultimo, che ai tempi della loro love story le aveva dedicato, oltretutto, diverse canzoni.

Berrettini, scivolone social

Lei e Matteo sono stati avvistati insieme solo un paio di volte, ma la relazione procede comunque a gonfie vele. Berrettini, però, ancora scottato da quanto accaduto con l’ex velina, ha saggiamente deciso, stavolta, di tenere tutto per sé e di evitare che il pubblico si interessasse più alla sua storia d’amore che non alle sue prestazioni sportive.

Fatta eccezione per qualche like messo di soppiatto, i due non interagiscono mai direttamente, dunque, sui social. Peccato solo che, nelle scorse ore, la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del tennista sia “inciampata”. Ha fatto un passo falso di quelli eclatanti ed è per questo motivo che il piano di Berrettini è miseramente fallito.

Federica ha pubblicato sui social un recap delle foto più emblematiche del suo mese di settembre, l’ultima delle quali contiene un dettaglio assolutamente inequivocabile. Nel selfie in ascensore vediamo, infatti, un trolley di colore azzurro, ma anche un altro bagaglio il cui logo non lascia spazio ad altre interpretazioni. È un borsone di Head, l’azienda che produce accessori sportivi per il tennis – e non solo –