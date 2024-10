Israele-Francia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Israele-Francia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Didier Deschamps, selezionatore della Francia, ha deciso di lasciare a casa Kylian Mbappé, con l’intenzione di far rifiatare il fenomeno della nazionale transalpina, alle prese con un lieve problema muscolare (comunque niente di grave). L’asso del Real Madrid, dunque, non sarà presente nei due impegni di Nations League contro Israele e Belgio, in programma in questa finestra di ottobre riservata alle nazionali.

Deschamps, tuttavia, dovrà fare a meno anche di un altro veterano come Griezmann, che proprio pochi giorni fa ha annunciato il suo addio ai Bleus. Sarà quindi una Francia sperimentale quella che vedremo all’opera, ma non meno forte: i numerosissimi talenti di cui può disporre il commissario tecnico rendono meno complicato l’inevitabile ricambio generazionale.

Senza i 2 sopracitati (mancheranno all’appello pure altri big come Rabiot, Kanté, Pavard e l’infortunato Lucas Hernandez), Deschamps darà verosimilmente spazio ai vari Olise e Barcola, due giovani che stanno facendo davvero bene con i rispettivi club, Bayern Monaco e PSG. In attacco, oltre a Dembélé, dovrebbe giocare anche il centravanti dell’Inter Thuram, tre volte a segno nell’ultimo match di campionato con il Torino. La Francia ha esordito male in questa Nations League, incassando una brutta sconfitta a Parigi contro l’Italia (1-3) ma qualche giorno dopo si è rifatta battendo 2-0 il Belgio grazie alle reti di Dembélé e Kolo Muani. Due sconfitte su due invece per Israele, che ad ogni modo è riuscita a fare gol sia al Belgio (3-1) che agli azzurri di Spalletti, i quali l’hanno spuntata solo di misura (1-2) nella sfida andata in scena sul campo neutro di Budapest.

Come vedere Israele-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida Israele-Francia è in programma giovedì alle 20:45 al Bozsik Stadion di Budapest, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Difficile andare contro la Francia, nettamente favorita per la vittoria, ma non è da escludere che Israele riesca a fare gol anche ai Bleus in una sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Israele-Francia

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Peretz, Jaber, Abu-Fani, Gropper; Solomon, Gloukh; Khalaili.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Dembélé, Olise, Barcola; Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3