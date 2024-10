Roma-Wolfsburg, Champions League femminile: streaming, formazioni, pronostico

Roma-Wolfsburg è una partita valida per la prima giornata della Champions League femminile. Dove vederla, formazioni e pronostici

Parte oggi anche la Champions League femminile che, per l’ultimo anno, sarà ancora come la vecchia manifestazione europea. Gironi e poi passaggio del turno. La riforma, in questo caso, è in programma per la prossima stagione.

E debutta la Roma, alla terza partecipazione di fila, che ospita al Tre Fontane, stadio della Capitale, il Wolfsburg. Non è un match inedito: le due formazioni si sono affrontate due anni fa. Ma sembra passata una vita, soprattutto perché le giallorosse padrone di casa nel frattempo hanno vinto due scudetti e, soprattutto, hanno alzato il livello della rosa. Nonostante le tedesche sappiano bene come si affrontino queste partite – due anni fa sono arrivate in finale – la Roma non parte battuta. Anzi, il colpaccio, visto il momento pure delle ospite, è dietro l’angolo.

Non serve un miracolo. Basta una partita attenta, o la partita perfetta. La Roma, che non ha iniziato benissimo in campionato (tre pareggi oltre che due vittorie), sogna il colpo grosso.

Dove vedere Roma-Wolfsburg in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Wolfsburg, valida per la prima giornata della nuova Champions League, è in programma oggi alle 18:45. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Il pronostico

Gara che sicuramente vedrà entrambe le squadre segnare. E occhio a quello che potrebbe essere un colpo clamoroso della Roma, che in casa, nella massima competizione europea, solamente una volta ha sbagliato. Match, quindi, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Wolfsburg

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Viens, Dragoni.

WOLFSBURG (4-3-3): Fromhs; Wilms, Minge, Hegering, Rabano; Huth, Lattwein, Hagel; Endemann, Popp, Brand.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1