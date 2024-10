Il Gratta e vinci a tema sport fa impazzire tutti: si vince fino a mezzo milione

Gratta e vinci, la nuova serie ha fatto perdere la testa ai giocatori: il mezzo milione in palio fa gola a tutti.

Si trovano un po’ dappertutto. Nei supermercati, nelle stazioni di servizio, nei terminal dell’aeroporto. Traci Verbowski se li è procurati facendo un salto al 7-Eleven di Bay City, in Wilder Road, non troppo lontano da dove risiede, ovvero la cittadina di Kawkawlin. M più che il dove, in realtà, ci interessa scoprire come se li sia procurati, in quali circostanze.

Già, perché, come scoprirete a breve, questa è una di quelle storie che meritano di essere raccontate. In primo luogo perché la dea bendata ci ha messo lo zampino mandando a monte i programmi della fortunata giocatrice; in secondo luogo perché è vero che le cose più belle accadono proprio quando meno te lo aspetti. E Traci proprio non se l’aspettava che quel cambio di programma potesse rivelarsi, alla fine, provvidenziale per il suo futuro e per la sua felicità.

Si era arrabbiata, infatti, quando un imprevisto improvviso l’aveva costretta a rinunciare al weekend che aveva pianificato. Non aveva voluto saperne, però, di rimanere a casa, motivo per il quale aveva deciso di uscire ugualmente e di cercare di godersi, per quanto possibile, quel sabato sera. Aveva così ripiegato su una cena, ancora ignara di quale piega avrebbero preso, da lì a breve, gli eventi.

La fede sportiva frutta 500mila dollari

Mentre rincasava, dopo la cena, si è ricordata di avere con sé alcuni biglietti di una nuova lotteria a tema sport. Un gioco che si chiama Detroit Lions, proprio come la squadra di football americano che gioca nella NFL.

Si è fermata ad incassare la vincita e ha ben pensato, in quel momento, di convertire parte della somma intascata nell’acquisto di qualche altro tagliando. Li ha poi messi nella borsa e li ha tirati fuori a tarda notte. A quel punto, non ci è voluto molto perché la fortunatissima 50enne realizzasse di essere stata baciata in piena fronte dalla dea bendata.

In uno dei Gratta e vinci della serie dedicata ai Detroit Lions ha trovato, pensate un po’, il premio massimo al quale potesse ambire: mezzo milione di dollari, una cifra stupefacente che molti altri giocatori, incuriositi dal nuovo tagliando, avevano inutilmente rincorso senza ottenere ancora nulla. “Non ho dormito per tutta la notte”, ha raccontato Traci ai funzionari della lotteria, dicendosi felice, ovviamente, del fatto che il suo weekend fosse saltato. Se non fosse successo, del resto, non ci sarebbe stato nessun premio per lei.