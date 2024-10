Ultim’ora Schumacher, rivelazione improvvisa: annuncio sconcertante

Ultim’ora Schumacher: rivelazione improvvisa. Ecco i motivi per i quali la Red Bull potrebbe smantellare nelle prossime settimane

Quando si parla di Formula Uno, viene normale accostare il nome di Schumacher. Non solo Michael, che potrebbe anche ritornare a farsi vedere in pubblico se venissero confermate le indiscrezioni che lo hanno visto protagonista nel corso degli ultimi giorni, ma anche Ralph e Mick, figlio del primo.

Dicevamo: quando si parla di Formula Uno si parla di Schumacher. E negli ultimi alla ribalta ci è finito Ralph Schumacher, che aveva criticato il team principal della Red Bull, Horner, e aveva dichiarato che sarebbe stato meglio per la squadra se il britannico se ne fosse andato per risolvere i problemi. Horner, ovviamente, non andrà da nessuna parte.

Ultim’ora Schumacher, ecco i motivi

Sono molti i tecnici e gli ingegneri della Red Bull che vorrebbero cambiare aria nel corso dei prossimi mesi. Qualcuno, ad esempio, lo ha già fatto. E secondo Schumacher il motivo è questo.

Parlando a Formula1.de, nelle parole riportate dal sito gpblog.com, il tedesco ha spiegato questo: “No, non credo che sia dovuto al caso Horner, penso che sia dovuto al fatto che quando le persone lavorano insieme per così tanto tempo, alla fine vogliono migliorare la loro posizione e a volte ricevono offerte economicamente interessanti, e cercano qualcosa di nuovo. Quindi non lo collegherei alla situazione di Horner“, ha esordito Schumachar. “Si sente dire che, a quanto pare, Christian non è un capo facile, ma chi lo è davvero in Formula Uno?”, ha concluso Schumacher, che quindi ipotizza dei dissidi interni che hanno portato a queste decisioni. Intanto la Red Bull, come sappiamo, anche in queste ore sta continuando a lavorare per cercare di risolvere i problemi della macchina per la parte finale della stagione. Una stagione che potrebbe essere del tutto compromessa dai clamorosi risultati che la McLaren sta portando a termine.