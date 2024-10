Atp Shanghai, si decide l’avversario di Sinner: pronostici martedì 8 ottobre

Atp Shanghai, l’altoatesino attende il nome del suo sfidante negli ottavi di finale: sarà uno tra l’iberico Carballes Baena e l’americano Shelton.

Jannik Sinner attende il suo prossimo avversario nel Masters 1000 di Shanghai, che si appresta ad entrare nel vivo. Chi affonterà negli ottavi il numero uno al mondo, il quale finora si è sbarazzato del giapponese Taro Daniel e dell’argentino Tomas Etcheverry, battuti rispettivamente in 2 e 3 set? A sfidarlo sarà uno tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e lo statunitense Ben Shelton, in campo questa mattina (ora italiana).

L’iberico, solitamente più pericoloso sulle superfici lente, è in grado di dire la sua anche sul veloce e difatti nel turno precedente si è preso lo scalpo del francese Fils, piegato dopo due tiratissimi tie break (7-6 7-6). Servirà un’impresa anche contro il big server americano, eliminato proprio da Fils una settimana fa a Pechino: la potenza di Shelton, che rimane un giocatore dal potenziale elevatissimo ma ancora molto discontinuo, farà la differenza ed è per questo che ipotizziamo una vittoria in due set del muscoloso tennista a stelle e strisce. Dovrebbe superare agevolmente il turno anche il suo connazionale Taylor Fritz: il finalista degli ultimi US Open avrà verosimilmente vita facile contro il giapponese Yosuke Watanuki, arrivato dalle qualificazioni (nel secondo turno a sorpresa ha fatto fuori un altro americano, Brandon Nakashima).

Ostacolo australiano per Dimitrov

Sfida potenzialmente avvincente quella tra l’australiano Alexei Popyrin e il bulgaro Grigor Dimitrov: la classe e l’esperienza del secondo basteranno per tenere a bada il primo? Secondo noi sì, ma non sarà una partita di breve durata (probabile che si arrivi al terzo set).

Nient’affatto scontato neppure l’incontro tra lo statunitense Frances Tiafoe e il russo Roman Safiullin, che non si sono mai affrontati prima in carriera. Sul veloce l’americano se in giornata ha pochi rivali ma molto dipenderà dalla tenuta mentale. Restando in tema USA, Marcos Giron è favorito sul giustiziere di Lorenzo Musetti, l’esperto David Goffin, ieri autore di una poderosa rimonta contro l’azzurro: il percorso del tennista belga dovrebbe interrompersi al terzo turno. Per il numero 3 al mondo Alexander Zverev, infine, potrebbe non filare tutto liscio contro l’ostico Tallon Griekspoor, in ogni caso sempre battuto negli ultimi precedenti.

Tennis, i possibili vincenti

Fritz in Fritz-Watanuki

Giron in Goffin-Giron

I pronostici sui games

Carballes Baena-Shelton (under 22,5)

Popyrin-Dimitrov (over 22,5)

Tiafoe-Safiullin (over 22,5)

Griekspoor-Zverev (over 20,5)

Comparazione quote

Il segno Under 2.5 in Carballes Baena-Shelton è quotato a 1.64 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Popyrin-Dimitrov over 22.5 games è quotato invece a 1.56 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.