Gratta e Vinci, è record: vincita clamorosa dopo tre anni

Gratta e Vinci, è record: tre anni dopo un altro colpo clamoroso con questo tagliando che continua a stupire. Ecco cosa è successo

Gratta e Vinci che regalano gioie. E chissà quanti di voi – e ci mettiamo anche noi in mezzo – hanno sognato, da un momento all’altro, di vedere cambiata la propria vita comprando un tagliando. Magari in autogrill, durante un viaggio quando c’è la sosta, o magari nel periodo natalizio, quando c’è da spendere qualche euro in più per i regali.

Bene, non ne conosciamo noi purtroppo di queste gioie. Ma c’è chi riesce, e che fortuna, ad assaporare appunto il gusto di quella che è una vincita clamorosa. Una vincita milionaria che permette, in primis, di togliersi un numero importante di sfizi. E poi, in un secondo momento, che permette anche di pensare a qualche investimento che potrebbe far vivere di rendita. Probabilmente sono questi i pensieri del fortunato, o e della fortunata di Aosta, che ha vinto la bellezza di 5milioni di euro con questo tagliando.

Gratta e Vinci, colpo record

La storia, come al solito succede in questi casi, ci viene raccontata da Agimeg.it. L’agenzia di stampa che si occupa, appunto, di queste vincite, parla di una vincita di cinque milioni di euro con il biglietto Ultra Numerissimi. Non è nuovissimo, questo tagliando, ma non è nemmeno così vecchio e, piano piano, anche per queste notizie che spuntano fuori, sta iniziando a prendere piede tra gli appassionati.

Quella di qualche giorno fa, è una delle vincite più importanti e più alte nella storia della regione. Un colpo clamoroso: il biglietto, si legge ancora, è stato acquistato presso la rivendita situata in viale Conte E. Crotti 30. “La Valle d’Aosta aveva già registrato – si legge ancora – una significativa vincita al Gratta e Vinci nel settembre 2021, quando a Verrès un giocatore aveva incassato 1 milione di euro con un biglietto della serie Nuovo 100X”. Tre anni dopo, da quelle parti, un altro colpo da capogiro. Auguroni a chi è riuscito a portare a casa questi cinque milioni, che poi in realtà sono un po’ di meno visto che il 20% andrà versato allo Stato.