Sinner se la ride: si spengono le luci

Jannik Sinner, la dichiarazione ha rapidamente fatto il giro dei social: niente da fare, meglio mettersi l’anima in pace.

L’hanno infiocchettata nel migliore dei modi. Hanno perfino inserito quanti più dettagli possibile, affinché sembrasse realistica e perché il pubblico se la bevesse. Fatta eccezione per qualche tifoso un po’ più romantico degli altri, però, nessuno se l’è bevuta. Perché pareva assai strano, in effetti, che un tipo meticoloso e discreto come Jannik Sinner potesse aver deciso di bruciare le tappe in questa maniera clamorosa.

Ed ecco che infatti, come ampiamente prevedibile, il tennista altoatesino si è visto costretto, suo malgrado, a smontare e smentire l’indiscrezione che tanto scalpore aveva destato lo scorso sabato. Se qualcuno aveva realmente creduto all’ipotesi di un imminente matrimonio con la sua nuova fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya, dovrà mettersi l’anima in pace: non ci saranno fiori d’arancio. Non per il momento, quanto meno. Per il futuro, invece, si vedrà: non si sa mai.

Non c’è stata nessunissima proposta, contrariamente a come si vociferava sulla stampa, a New York. Il settimanale italiano Dipiù scriveva che, secondo una “fonte vicina al giocatore”, il campione avesse chiesto la mano della sua bella durante una festa Afro al Chelsea Market. Si evidenziava, inoltre, come la ragazza avesse risposto di sì e accettato, dunque, di convolare a nozze con il numero 1 del mondo. Pare, invece, come avevano sospettato in tanti, che non sia successo nulla di tutto ciò.

Sinner, ma quando mai: la rivelazione corre sui social

Ci è voluto l’intervento dei due diretti interessati, tuttavia, perché la voce venisse definitivamente smentita. Anna, nello specifico, ha commentato i rumors pubblicando una storia su Instagram.

“Per fare chiarezza su queste voci false: non è assolutamente vero“, ha scritto la ragazza, corredando il messaggio con l’emoticon della risata. Segno che la finta notizia, evidentemente, li avrà sì fatti arrabbiare, ma anche ridere di gusto, inverosimile com’era. Le ha fatto eco Sinner, che è stato interpellato in merito mentre si trovava a Shangai, al Masters 1000 che si sta disputando in questi giorni.

“Ho sentito quella notizia ed è una cosa nuova anche per me – ha commentato ridendo – Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo”. E stop. Si spengono una volta per tutte le luci sull’ennesima fake news che lo ha riguardato. Con buona pace dei fan della coppia, che probabilmente dovranno pazientare ancora un po’ prima che Jannik e Anna si promettano amore eterno.