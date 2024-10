A Berrettini “piace” Ajla Tomljanovic: il like fa sognare i tifosi

Berrettini e Ajla Tomljanovic, se ne sono accorti tutti: ecco cosa si nasconde dietro quel like così inaspettato.

Nel 2021, quando Matteo Berrettini ha vissuto il giorno più bello della sua vita, lei era lì con lui. Ajla Tomljanovic era al suo fianco già da più di un anno e tutto sembrava andare a gonfie vele tra i due tennisti. Lei c’era anche quando, qualche mese più tardi, a causa di un problema agli addominali, il romano dovette abbandonare in corsa il sogno di vincere le Atp Finals di Torino. Nella buona e nella cattiva sorte, insomma, c’è sempre stata.

Nella primavera del 2022, però, qualcosa era già cambiato. La ragazza aveva smesso di seguire il martello capitolino sui social network e tanto era bastato perché iniziassero a rincorrersi le voci relative ad una presunta crisi. Che non è stata passeggera, ma permanente. Ajla e Matteo, benché tutti facessero il tifo per la coppia più amata del tennis mondiale, non si sono più rimessi insieme. Le loro strade si sono separate e non hanno mai tentato – o comunque non ci sono mai riusciti – di riconciliarsi.

Lui ha voltato pagina qualche mese più tardi: dopo qualche frequentazione fugace si è lanciato in una relazione piuttosto seria con Melissa Satta, anche quella naufragata, però, dopo un anno appena. Nessuna voce è mai circolata, invece, sul conto della campionessa croata, che proprio come il suo ex ha attraversato diversi momenti difficili a causa di qualche infortunio di troppo.

Berrettini-Tomljanovic, la verità dietro quel like

Per quel che ne sappiamo potrebbe essere ancora single, o magari, chissà, è solo così discreta da tenere il suo nuovo amore per sé. Che poi è proprio quello che sta facendo lo stesso Berrettini, che nel frattempo ha ritrovato la felicità tra le braccia di Federica Lelli. Che saggiamente intende preservare, stavolta, dalle conseguenze dell’eccessiva esposizione mediatica.

Sta di fatto che un dettaglio, nelle scorse ore, ha fatto tornare a sognare i fan della coppia composta da Ajla e Matteo, che nonostante di acqua sotto i ponti ne sia passata tantissima continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Non è passato inosservato il fatto che in calce ad una foto della Tomljanovic sia apparso, in effetti, il like di Berrettini. Non di Matteo, però, ma di Jacopo, fratello del finalista di Wimbledon 2021, che a differenza dell’ex top 10 continua a seguire sui social – cosa molto bella – la ragazza che è stata sua cognata. Un rapporto che il tempo e le circostanze non sono riusciti, evidentemente, a scalfire, ma che non è assolutamente indicativo di un ritorno di fiamma tra i due tennisti.